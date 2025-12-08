Arkivarie - vikariat
2025-12-08
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Har du högskoleutbildning inom arkivvetenskap? Vi söker just nu en vikarierande arkivarie som vill arbeta i en dynamisk och expanderande arkivinstitution med varierande arbetsuppgifter. Hos oss får du chans att delta i ett spännande utåtriktat arbete och bli del av en fin arbetsgrupp med stor trivsel på jobbet. Varmt välkommen med din ansökan!
Stadsarkivet är stadens och kommunens minne. Vi förvaltar och tillgängliggör originalhandlingar från 1800-talet och framåt. Vi har även i uppdrag att styra och utveckla kommunens informationsförvaltning. Digitalisering och systematiska arbetssätt är viktiga verktyg i detta arbete.
Våra lokaler finns centralt i Uppsala nära Stora torget, tio minuters promenad från centralstationen. Vi är ca 30 medarbetare i en platt processbaserad organisation. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet till arbete på distans.
Jag som kommer bli din chef heter Jonas Engardt. Jag har ett stort engagemang för verksamhetsutveckling och för trivsel för medarbetarna där det ska finnas goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll.
Du kommer att arbeta i Stadsarkivets process Forskarservice. Du kommer vara del av ett team som ansvarar för och driver processens arbete. Processen leds av en processledare. I arbetet kommer du att tjänstgöra i Stadsarkivets läsesalsexpedition där du hjälper våra besökare till rätta med att söka information i våra arkiv. Du kommer handlägga olika typer av förfrågningsärenden och ge svar genom att ta fram lämna och ut handlingar som beställts. I detta arbete ingår även sekretessprövningar, bl a av socialtjänstakter. Du kommer även vara delaktig i vårt utvecklingsarbete rörande hur vi möter våra besökare digitalt. I Stadsarkivet pågår dessutom en bred variation av arbete inom informationsförvaltning och publikt arbete där andra arbetsuppgifter kan bli aktuella. Vikariatet är 9 månader med eventuellt möjlighet till förlängning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom arkivvetenskap om 60 högskolepoäng. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Du behöver också ha god kommunikativ förmåga där du kan uttrycka dig väl i tal och skriftlig framställning. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete på arkivmyndighet med forskarservice.
Som person har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt beteende. Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Vidare arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Sist men inte minst planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Jonas Engardt, verksamhetschef, 018-726 09 34.
Facklig företrädare: Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24
Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12
DIK, Erik Boman 018-727 18 99.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
