Arkitekt inom Data och Applikation till Attendo
2025-12-09
Bli en nyckelperson i Attendos digitala resa - utveckla framtidens datalösningar, integrationer och applikationer i Azure!
Hos oss får du möjligheten att vara med och bygga Attendos nästa generations dataplattformar, applikationer och integrationer. Omsorgssektorn står inför stora utmaningar - ökade behov möter begränsade resurser - och vi är övertygade om att rätt teknik kan göra enorm skillnad. Som Data- och Applikationsarkitekt får du en central roll i vår fortsatta digitaliseringsresa där molnteknologi, automation och datadrivna arbetssätt står i fokus. Här blir du en del av en kreativ, prestigelös och stöttande arbetsmiljö och ges samtidigt utrymme till eget ansvar.
Vi erbjuder dig
• Du erbjuds en viktig och uppskattad roll, med möjlighet att påverka vår digitala resa framåt.
• Möjligheten att arbeta i en verksamhet som skapar samhällsnytta dygnet runt.
• Att komma in i en tid där stort fokus är på förändring och där just digitaliseringen är bland det högst prioriterade området.
• Stort utrymme att ta eget ansvar, bidra med idéer och påverka våra tekniska vägval.
Det här gör du hos oss
Som Arkitekt inom Data och Applikation får du en bred och viktig roll där du ansvarar för att designa, utveckla och säkerställa robusta lösningar för Attendos applikationslandskap, dataflöden och integrationer. Du arbetar både strategiskt och operativt - och växlar naturligt mellan helhetsarkitektur och hands-on arbete i exempelvis Azure- och Power Platform-miljöer.
Du kommer att:
• Designa och föreslå arkitektur för dataflöden, applikationer och integrationer i en miljö där allt körs i Azure.
• Arbeta med centrala tekniker såsom Logic Apps, Azure Functions, Azure Data Services, Power Apps och Power Automate.
• Säkerställa att lösningar byggs skalbart, säkert och i linje med Attendos arkitekturprinciper.
• Vara en viktig länk mellan verksamhet, utveckling, leverantörer och drift (outsourcad IT-miljö).
• Delta i arkitekturforum och bidra med analys, lösningsförslag och beslutsunderlag vid ny- eller vidareutveckling av system och applikationer.
• Stötta organisationen i att nyttja data på smartare sätt - från automatiserade arbetsflöden till effektiv informationshantering.
• Utvärdera nya tekniska möjligheter och bidra till att föra verksamheten framåt inom områden som molnarkitektur, integration och data.
• Hålla dig uppdaterad om tekniska trender och innovationer (exempelvis inom AI-området), och tillämpa dessa för att hålla verksamheten i framkant inom IT-området.
Ditt team och arbetsplats
Du ingår i Attendos arkitektur- och utvecklingsfunktion och samarbetar med arkitekter, tekniska projektledare, dataingenjörer och systemförvaltare. Du arbetar nära både verksamheten och externa leverantörer. Placering är på huvudkontoret i Danderyd med stora möjligheter till hybridarbete.
Mer om dig
Vi söker dig som brinner för att skapa värde genom smart användning av data och applikationer. Du är nyfiken, drivande och trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet. Du har lätt för att förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt och du tycker om att jobba både strategiskt och nära tekniken.
Du har en prestigelös inställning och räds inte att kavla upp ärmarna när det behövs. Du är också trygg i att fatta beslut, se helheten och skapa struktur i komplexa IT-miljöer.
Utifrån kunskap och erfarenhet ser vi gärna att du har:
• Akademisk examen inom IT, datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande.
• Flera års erfarenhet av applikationsarkitektur, integrationsarkitektur eller dataarkitektur.
• Mycket god kunskap inom Azure - särskilt kring integrationer, Logic Apps och molntjänster.
• Erfarenhet av Power Apps och Power Automate.
• Erfarenhet av att arbeta i eller med outsourcade IT-miljöer.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
