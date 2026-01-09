Ärendehandläggare / Planhandläggare
JobBusters AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Din nya roll
Vill du arbeta med frågor som är avgörande för Sveriges framtida elförsörjning? Vi söker nu en ärendehandläggare (planhandläggare) till ett uppdrag hos en central aktör inom det svenska kraftsystemet.
I rollen ansvarar du för att samordna och besvara remisser och ärenden från myndigheter, nätägare, domstolar och andra aktörer. Arbetet sker inom flera lagstiftningar, såsom Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Ellagen och Väglagen.
Ärendena berör bland annat vägplaner, områdesskydd, etablering av sol- och vindkraft, batterilager samt samråd inför koncessionsansökningar. Ditt uppdrag är att bevaka organisationens intressen och bidra till effektiva processer som möjliggör utbyggnad och reinvestering av transmissionsnätet.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Samordna och besvara samråds- och remissärenden
Bevaka organisationens långsiktiga intressen i samhällsplaneringsprocesser
Säkerställa tydliga och välgrundade remissvar som underlättar framtida infrastrukturutbyggnad
Ha många kontaktytor internt och externt
Bidra till effektivare handläggning och kortare ledtider
Medverka i enhetens arbete med verksamhetsutveckling
Företagspresentation
Vår kund är ett statligt affärsverk som ansvarar för stamnätet för elkraft i Sverige och driver forskning och utvecklingsprojekt för att främja ny teknik. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och som konsult här blir du del av viktiga projekt som stärker Sveriges energiförsörjning. Organisationen värdesätter teknisk spetskompetens, innovation och samarbete, och du får möjlighet att bidra till lösningar som har stor samhällspåverkan.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100%Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters.Arbetsmodell: Kundens kontor i Göteborg. Distansarbete kan förekomma upp till 50% av arbetstiden. Exakt omfattning beslutas i samråd med beställaren enligt verksamhetens behov och kan komma att justeras under uppdragstiden.Start: Enligt överenskommelseSlut: 2027-09-30, med möjlighet att förlänga avropsavtalet 1+1 år år, dvs längst till och med 2029-09-31.Sista dag att ansöka är 2026-01-16I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 2 års arbetslivserfarenhet från samhällsplanering vad gäller hantering och beredning av ärenden kopplade till plan- och bygglagen.
Akademisk utbildning inom samhällsplanering eller motsvarande som vår kund bedömer lämpligt.
God kännedom om relevant lagstiftning såsom; Miljöbalken, Ellagen, Väglagen, Plan- och Bygglagen osv.
Behärskar svenska språket flytande vad gäller både tal och skrift.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7028759-1782409". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Östra Hamngatan 16 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9676929