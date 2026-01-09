Ärendehandläggare / Planhandläggare - Göteborg
2026-01-09
Vi söker nu en ärendehandläggare till en statlig verksamhet med ansvar för kritisk infrastruktur. Rollen innebär att arbeta med remisshantering och ärendeberedning kopplat till samhällsplanering och tillståndsprocesser. Du kommer att samordna, analysera och besvara remisser från exempelvis myndigheter, nätägare, domstolar och andra externa aktörer.
Arbetet sker inom ramen för flera regelverk, såsom Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Ellagen och Väglagen. Remisserna kan avse bland annat väg- och järnvägsplaner, områdesskydd och naturreservat, etablering av energianläggningar såsom sol- och vindkraft, batterilager samt samråd från andra aktörer inför tillståndsansökningar.
Uppdragets övergripande syfte är att säkerställa att organisationens intressen tillvaratas i plan- och tillståndsprocesser, samt att remissvaren tydligt klargör krav och förutsättningar för att möjliggöra utveckling, utbyggnad och förnyelse av ett nationellt transmissions- och anläggningsnät. Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Arbeta som ärendehandläggare med ansvar för att granska, samordna och besvara samråds- och remissärenden inom samhällsplanering
Bidra till att organisationen kan möta samhällets långsiktiga behov av en säker och robust energiförsörjning
Stödja arbetet med både förvaltning av befintlig infrastruktur och planering för nya anläggningar och ledningar
Ha många kontaktytor, både internt och externt, och bidra till effektiva arbetsprocesser som kortar ledtider i plan- och tillståndsarbete
Delta i verksamhetsutveckling och förbättring av arbetssätt
Du blir en del av en samhällsplaneringsenhet bestående av ärendehandläggare, samhälls- och kommunkontakter samt koordinatorer. Arbetet bedrivs teambaserat med stort fokus på samarbete, kunskapsdelning och ett öppet, inkluderande arbetsklimat.
Skallkrav
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av samhällsplanering med fokus på hantering och beredning av ärenden kopplade till Plan- och bygglagen
Akademisk utbildning inom samhällsplanering eller annan utbildning som bedöms relevant
God kunskap om relevant lagstiftning, exempelvis Miljöbalken, Ellagen, Väglagen och Plan- och bygglagen
Mycket god förmåga att uttrycka sig flytande på svenska, både muntligt och skriftligt
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-03-02
Slutdatum: 2027-09-31. Möjlighet till 1 års förlängning vid 2 tillfällen, t.o.m. 2029-09-31
Ort: Göteborg. Eventuella resor kan förekomma till Luleå eller Sundbyberg för diverse möten.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Urval och intervjuer sker löpande!
