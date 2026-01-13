Ärendehandläggare
Vi söker nu en konsult för ett långsiktigt uppdrag som ärendehandläggare hos en större samhällsviktig organisation inom energisektorn. Uppdraget passar dig som vill ha en central roll i arbetet med att bevaka organisationens intressen i samhällsplaneringsprocesser och bidra till en trygg och hållbar samhällsutveckling.
Bakgrund & uppdragsbeskrivningI rollen som ärendehandläggare hanterar du remisser och ärenden från myndigheter, nätägare, domstolar och andra aktörer. Uppdraget innebär att samordna och besvara remisser inom ramen för flera olika lagstiftningar, såsom Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Ellagen och Väglagen.
Remisserna rör bland annat vägplaner, naturreservat och andra områdesskydd, nya sol- och vindkraftsparker, batterilager samt samråd från andra nätägare inför deras koncessionsansökningar. Uppdraget handlar om att bevaka organisationens intressen och i remissvaren tydligt ange dessa, för att möjliggöra framtida utbyggnad och reinvestering av transmissionsnät och tillhörande anläggningar.
ArbetsuppgifterSom konsult i rollen som ärendehandläggare får du en viktig funktion i arbetet med att säkerställa en robust och framtidssäkrad infrastruktur. Du bidrar både till förvaltning av befintliga ledningar och till att skapa framkomlighet för nya.
Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du blir en nyckelperson i arbetet med att effektivisera handläggningen i syfte att minska ledtiderna för utbyggnad och reinvestering av anläggningar.
Du blir en del av en enhet inom samhällsplanering som arbetar i team med ett öppet och prestigelöst förhållningssätt. Här värdesätts samarbete, delaktighet och ett inkluderande arbetsklimat. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling inom området.
KompetenskravKunskap: Utbildning inom aktuellt område, med viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 2-5 års erfarenhet inom området samt deltagit i eller utfört flera liknande uppdrag
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter, med viss arbetsledning
Obligatoriska krav:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom samhällsplanering med hantering och beredning av ärenden kopplade till Plan- och bygglagen
Akademisk utbildning inom samhällsplanering eller motsvarande som bedöms lämplig
God kännedom om relevant lagstiftning såsom Miljöbalken, Ellagen, Väglagen och Plan- och bygglagen
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Detta är ett konsultuppdrag för dig som vill arbeta långsiktigt i en komplex och samhällsviktig verksamhet, där ditt arbete får direkt betydelse för framtidens infrastruktur och samhällsutveckling.
