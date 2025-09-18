Arbetsterapeut vikariat
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Hallstahammar Visa alla sjukgymnastjobb i Hallstahammar
2025-09-18
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen i Hallstahammar
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Vill du vara med i vårt team?
Rehabenheten i Hallstahammar är en liten grupp med ett viktigt uppdrag. Vi söker nu en vikarierande Arbetsterapeut för att stärka vårt team. Vi är en grupp på drygt 10 personer, Arbetsterapeuter, Fysioterapeuter och Rehab assistenter. Vi har olika ansvarsområden men samarbetar och hjälps åt där det behövs. Vi har ett bra samarbete med andra yrkeskategorier i verksamheterna såsom omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, biståndshandläggare och chefer. För oss är det viktigt med kvalitet och utveckling och förstås att vi trivs och mår bra på jobbet!
Vi är en del av kommunens HSL verksamhet som förutom rehab består av en sjuksköterskeenhet och ett demensteam.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss är ditt uppdrag rehabilitering med målet att tillvarata/utveckla personens förmågor, möjliggöra delaktighet samt att skapa bästa möjliga förutsättningar för självständighet i vardagen. Det innefattar arbetsterapeutisk bedömning och träning, anpassning av hemmiljön, hjälpmedelsförskrivning samt handledning och stöd till omvårdnadspersonal och anhöriga. Du har en viktig roll i det tvärprofessionella teamarbetet, i vårdplanering och systematiskt kvalitetsarbete.
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du både i särskilt boende och ordinärt boende i hela kommunen, ett fritt och självständigt arbete i nära samarbete med kollegor och andra professioner kring den enskilde.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
* Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i inom Äldreomsorg men det är inget krav.
* B- Körkort för manuell växel är ett krav.
* Intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Har vi fångat ditt intresse ser vi fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276798-2025-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Åsa Andersson asa.andersson@hallstahammar.se 022024807 Jobbnummer
9515561