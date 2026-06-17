Arbetsterapeut till Neurovårdteam
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Alingsås Visa alla sjukgymnastjobb i Alingsås
2026-06-17
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning är belägen centralt i Alingsås tätort. På mottagningen arbetar drygt 20 personer; arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, logoped och kanslipersonal. Vi har ett gott arbetsklimat, där vi är måna om varandra, trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån Vårdval rehabs krav- och kvalitetsbok och våra ledord är pålitlig, omtänksam och nytänkande.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov.
Läs mer om de fördelar och förmåner som vi på Närhälsan kan erbjuda.
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Om arbetet
Vill du arbeta specialiserat med neurologisk rehabilitering i ett erfaret team där du får följa patienten över tid, påverka ditt arbetssätt och samtidigt ha nära stöd av kollegor?
Hos oss blir du en del av ett neurovårdteam där arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logoped arbetar tätt tillsammans kring patienterna. Vi arbetar med gemensamma teambesök där flera professioner träffar patienten samtidigt, formulerar en rehabiliteringsplan tillsammans med patienten och följer upp insatserna.
Arbetet innebär bedömning och behandling av personer med förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. De vanligaste diagnosgrupperna är stroke, Parkinsons sjukdom och MS. Tjänsten ger dig möjlighet att följa patienter över lång tid. Det ger goda förutsättningar för ett meningsfullt rehabiliteringsarbete där du kan se utveckling, justera insatser och arbeta mot patientens mål.
Som arbetsterapeut hos oss har du stor frihet att planera och utforma ditt arbete. Vi anpassar insatsernas omfattning, besöksfrekvens och kontaktform utifrån vad som passar patienten bäst, till exempel mottagningsbesök, digitala besök eller hembesök. Du har också goda möjligheter att påverka arbetssätt, utvecklingsarbete, förläggning av ledigheter och ditt arbetsschema.
Teamet kännetecknas av hög kompetens, lång erfarenhet och ett nära kollegialt samarbete. Du blir aldrig ensam med svåra patientärenden. När någon behöver stöd hjälps vi åt, både i det kliniska arbetet och under perioder med varierande söktryck. Vi följer regelbundet upp hur arbetssituationen ser ut i teamet och använder det som grund för att kunna avlasta och stötta varandra.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill arbeta specialiserat med neurologisk rehabilitering i primärvården. Du har 15 hp i neurologisk rehabilitering efter avslutad grundutbildning, eller är intresserad av att gå utbildningen. Det är meriterande om du har minst ett års klinisk erfarenhet av neurologisk rehabilitering.
Tjänsten passar dig som vill använda och fördjupa din kompetens inom neurorehabilitering, och som uppskattar att få följa patienter över tid. Du uppskattar att arbeta självständigt, men värdesätter också nära samarbete med andra professioner. Du trivs med att sätta patientens behov och mål i centrum när du planerar och prioriterar ditt arbete.
I mötet med patienter är du lyhörd, tydlig och nyfiken på vad som är viktigt för individen. Du bidrar till teamets gemensamma arbete genom att dela med dig av din kompetens, ta stöd när det behövs och vara med och utveckla arbetssätten framåt.
För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Då resor i tjänsten förekommer är B-körkort ett krav.
Intervjuer på enheten planeras att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 34B (visa karta
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441 33 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närhälsan, Sörhaga rehabmottagning Kontakt
Michael Sahlin, Sveriges Arbetsterapeuter 0850748882 Jobbnummer
9967194