Arbetsterapeut till korttidsenhet Högsbotorp
Göteborgs kommun / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2026-02-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är det du som gör ett självständigt liv möjligt? Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? I arbetet hos oss möter du många olika patienter med olika rehabiliteringsbehov.
Detta ger dig en stor variation i arbetet samt möjligheter att hela tiden utveckla din kompetens och lära nytt, tillsammans med patienter och kollegor i ett nära team.
Placeringen kommer att vara på vår korttidsenhet. På korttiden arbetar du i ett tvärprofessionellt team vilket är en styrka i arbetet med att säkra en god vård för dem vi är till för. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistent. Vi har ett nära samarbete med socialsekreterare och personal i hemsjukvård och på vård- och omsorgsboenden.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på patientens resurser och delaktighet. Som arbetsterapeut utför du bedömningar, behandlingar och utvärderingar. Du förbereder patient och patientens bostad inför hemgång. Tillsammans med patienten arbetar du utefter patientens personcentrerade mål med insatser som syftar till att ge största möjliga självständighet i vardagen. I arbetet ingår också att handleda omvårdnadspersonal och delegera rehabiliteringsinsatser samt att förskriva och prova ut medicintekniska hjälpmedel.
Tillsammans med teamet kommer du att ha möjlighet att göra skillnad för våra patienter! Hos oss finns många möjligheter att utvecklas, för den som vill. Du kan växa i din yrkesroll, på bredden eller på djupet. För dig som är ny satsar vi på introduktion så att du snabbt kommer in i jobbet med hjälp av erfarna kollegor. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du erfarenhet av rehabiliteringsarbete eller av kommunal hälso- och sjukvård är det meriterande. B-körkort är meriterande.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och är lyhörd för den äldres behov. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i ditt arbete och är engagerad, positiv och känner dig trygg i din yrkesroll. Du gillar att arbeta i ett högt tempo och du är van vid att fatta snabba beslut. Du är en viktig del av teamet, men klarar också av att arbeta självständigt. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Tillsammans med teamet har du möjlighet att göra skillnad för den enskilde. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av arbete på ett korttidsboende. Välkommen att söka redan idag!Publiceringsdatum2026-02-09Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Monica Linghoff monika.linghoff@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3661592 Jobbnummer
9729967