Arbetsterapeut
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2026-03-30
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Hässleholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Höör
, Klippan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Hos Capio Vårdcentral Broby och Hässleholm möts du av en arbetsplats där vi samlat all vår kompetens under samma tak. Det skapar en stark, trygg och erfaren personalgrupp med bred kunskap inom primärvård - och en arbetsmiljö där samarbetet sitter i väggarna.
I Broby ansvarar vi för cirka 5 400 listade patienter, och i Hässleholm för ungefär 6 400 listade, vilket ger lagom stora enheter där du verkligen hinner se, följa och lära känna dina patienter.
Här är ingen dag den andra lik. Vi arbetar tätt tillsammans i tvärprofessionella team och skapar en vardag där omtanke, prestigelöshet och glädje går hand i hand med hög medicinsk kvalitet. Vi stöttar varandra, delar kunskap och låter våra olikheter berika både yrkesrollen och arbetsgemenskapen.
Hos oss står du aldrig ensam. Vår arbetsgrupp är stabil, engagerad och sammansvetsad - och du kan räkna med ett starkt stöd från både läkargruppen och övriga kollegor från första dagen. Tillsammans skapar vi den vård vi själva skulle vilja möta.
Din roll
Nu söker vi en engagerad arbetsterapeut som vill vara med och stärka våra team på Capio Vårdcentral Broby och Hässleholm.
Här får du en viktig och uppskattad roll där du stöttar två trivsamma enheter och samtidigt blir en del av ett sammansvetsat gäng med stort hjärta för primärvård.
Som arbetsterapeut hos oss driver du din egen mottagning och arbetar självständigt med undersökningar, bedömningar och behandlingar av patienter samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Samtidigt finns en trygg struktur runt dig. Du får ta del av våra kontinuerliga nätverksträffar med arbetsterapeuter i regionen, och på vår enhet i Kristianstad finns en nära kollega som du kan samarbeta och bolla tankar med. Om du önskar extra stöd i starten erbjuder vi också möjlighet till mentor.
Här får du en roll där du både kan växa och känna dig trygg - varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord - det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar - det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Tjänsten passar dig som är legitimerad arbetsterapeut och som känner dig trygg - både som person och i din profession. Du har ett flexibelt och patientfokuserat arbetssätt, kombinerat med en stark empatisk förmåga och ett genuint engagemang för att skapa värde i varje möte.
Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård eller arbete på vårdcentral, men för oss är det allra viktigaste att du har rätt inställning och en vilja att bidra. Du strävar efter hög kvalitet i ditt arbete, har ett naturligt helhetsperspektiv och sätter alltid patientens behov i centrum.
Som person tror vi att du är tydlig, förtroendeingivande och bra på att strukturera och prioritera i vardagen. Du trivs i team och uppskattar ett nära samarbete, samtidigt som du gärna tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt. En lyhördhet för förändring och en nyfikenhet på utveckling - både för dig själv och verksamheten - ser vi som en stor tillgång.
Tillträde enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-03-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7483042-1920189".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Tingshusgatan 2 (visa karta
)
281 31 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9827072