Arbetsterapeut
2025-09-18
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett brukarorienterat synsätt - vi arbetar alla tillsammans för att ge brukaren en kvalitativ vård och omsorg varje dag. Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar omkring 400 stolta och engagerade medarbetare inom hemtjänst, vårdboende, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. socialpsykiatrin samt myndighetsutövning. Hos oss kommer du arbeta med att ge våra invånare en god service och bidra till att nå kommunens mål.
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljö och i vård- och omsorgs boende med anpassning till faktorer i individens omgivning.
Vi stödjer personer med nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga till följd av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning att bibehålla och/eller återfå funktioner och förmågor.
Som arbetsterapeut hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla verksamheten i nära samarbete med chefer och beslutsfattare. Hos oss får du även möjlighet att utvecklas i din yrkesprofession Vi strävar efter en hälsofrämjande arbetsplats där samverkan och medborgarens behov står i fokus.
Som arbetsterapeut hos oss har du korta kontaktvägar till bland annat fysioterapeuter, sjuksköterskor och biståndsbedömare genom att vi sitter i samma lokaler.
Tillsammans gör vi skillnad - varje dag! Nu behöver vi dig - varmt välkommen!Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut arbetar du med bedömning och träning i aktivitet samt handledning och instruktion till både individer, närstående och omvårdnadspersonal. I arbetsuppgifterna ingår även skriva intyg till bostadsanpassning och hjälpmedelsförskrivning. Som arbetsterapeut arbetar du i team tillsammans med fysioterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer, rehabiliterings assistenter, hjälpmedels tekniker och biståndshandläggare.
Körkort ett krav
Vi dokumenterar i Life Care HSL.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut som ser möjligheter och är lösningsfokuserad. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och engagemang. Vi ser det som en självklarhet att arbeta med ett patientcentrerat synsätt med den enskildes delaktighet i fokus. Du bör även ha en god förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut, men samtidigt ha förmågan att se dig som en i vårt team. Som arbetsterapeut behöver du även vara stresstålig och flexibel i ditt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning.
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
