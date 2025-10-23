Arbetsmiljöingenjör
2025-10-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du bidra till hållbara arbetsmiljöer och vara med och skapa förutsättningar för friska, trygga och engagerade arbetsplatser? Är du nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för arbetsmiljöfrågor? Då kan du vara vår nya arbetsmiljöingenjör!
Välkommen till oss
Kommunhälsan är Jönköpings kommuns interna företagshälsovård.
Vi är ett tvärprofessionellt team med 20 medarbetare som tillsammans stöttar kommunens samtliga förvaltningar samt vissa av de kommunala bolagen, vilket innebär att vårt arbete påverkar över 14 000 medarbetare.
Vi på Kommunhälsan hjälper våra kunder att skapa resultat genom människor. Det gör vi genom att förebygga ohälsa, effektivisera organisationer, utveckla ledare, skapa engagemang hos medarbetare och bidra till positiva arbetsmiljöer hos våra kunder.
Ditt nya jobb
Dina främsta arbetsuppgifter är att stödja kommunen i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen på både strategisk och operativ nivå. Det kan handla om att du är behjälplig med utformande av riktlinjer, bidra med din expertis i upphandlingar, genomföra föreläsningar och utbildningar.
Du utför moment så som mätningar av inomhusklimat, buller och belysning och mätningar gällande hygieniska gränsvärden. Du hjälper även till med skyddsronder, kartläggningar och riskbedömningar.
I din roll är det viktigt att du håller dig uppdaterad om utvecklingen inom arbetsmiljöområdet, både genom att följa aktuell forskning och delta i relevanta interna och externa nätverk. Du bidrar aktivt i olika sammanhang för att säkerställa att arbetsmiljöfrågorna får rätt plats i organisationens strategiska arbete, och att du kan ge kvalificerade råd utifrån din expertis.
Du arbetar kontinuerligt med att identifiera förbättringsområden och föreslå lösningar som stärker arbetsmiljöarbetet, från individnivå till hela organisationen.
I din roll som en oberoende expertfunktion ser du samband mellan arbetsmiljö, individ, grupp, organisation och hälsa.
Din kompetens
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom arbetsmiljö från högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du har god kunskap om arbetsmiljölagstiftning. Det är meriterande om du arbetat med företagshälsovård i offentlig sektor. Du utrycker dig väl i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du en person som har en stark drivkraft, är engagerad, målinriktad och strukturerad. Du har dessutom god social och kommunikativ förmåga och är bra på att bygga förtroendefulla relationer till både kollegor och kunder. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi erbjuder dig
Som arbetsmiljöingenjör på Kommunhälsan får du ett arbete i en av Sveriges hetaste framtidsbranscher - erfarna kollegor och arbete tillsammans med andra yrkesgrupper. Vidare har du som anställd hos oss ett varierat arbetsinnehåll. Du får en chef som tillämpar tillitsbaserad styrning och som brinner för utvecklingsarbete.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag och flexavtal tillämpas. Tjänsten innehåller resor inom kommunen, vilket innebär att du bör ha B-körkort.
Vill du veta mer?
För ytterligare information och frågor är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Camilla Klasson
Telefonnummer: 036-105427, E-postadress: camilla.klasson@jonkoping.se
Skyddsombud Sara Wittgren
Telefonnummer: 036-107928, E-post : sara.wittgren@jonkoping.se
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
