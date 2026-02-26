Arbetsmarknadskonsulent till CFA
Dina arbetsuppgifter
På avdelningen Arbetsmarknad arbetar vi tillsammans för att rusta och utveckla personer långt från arbetsmarknaden så att de kan gå till anställning eller studier.
Vi är uppdelade i 5 enheter där alla behövs och bidrar till att vi klarar vårt uppdrag. Tillsammans jobbar vi för en arbetsmarknad som är tillgänglig för alla, och för att de vi är till för ska nå sin fulla potential och utvecklas via oss. På enheten Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) finns yrkeskategorin arbetsmarknadskonsulenter.
Som arbetsmarknadskonsulent (AMK) kommer du att arbeta med göteborgare som är aktuella för olika former av arbetsmarknadsinsatser så som; offentligt skyddad anställning (OSA),lönebidrag för utveckling i anställning (LFU), Introduktionsjobb, Nystartjobb m.m det vill säga de lönestöd som vår samverkanspartner Arbetsförmedlingen har möjlighet att stödja med. Målet med anställningarna är att göteborgaren ska gå vidare till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden och/eller till studier.
I din roll som AMK på enheten kommer du stötta arbetstagare med tex funktionsnedsättning att klara sin anställning och ta sig framåt i sin rehabilitering men också med personer som är svaga i svenska språket eller behöver stöd i sin anställning av andra orsaker. Det innebär ett nära samarbete med arbetsplatsens handledare och enhetschef. Du kommer även arbeta med arbetstagarens väg till den öppna arbetsmarknaden alternativt studier. Det ingår även att du, tillsammans med kollegor och enhetschef, är delaktig i utvecklandet av verksamheten och dess arbetsprocesser exempelvis med metoden individanpassat stöd till arbete (IPS).
Stor del av tjänsten bygger på samverkan, både intern samverkan med kollegor på andra enheter likväl som extern samverkan med arbetsplatserna, myndigheter och andra samarbetspartners.Uppdraget omfattar arbete mot deadlines vilket gör att du måste vara bekväm med att fatta självständiga, välgrundade beslut utifrån givna ramar. Dokumentationen sker främst i IT-stödet GWA.
Vi söker nu två arbetsmarknadskonsulenter på tidsbegränsad anställning under 6 månader.
Vill du vara med och tillföra kunskap, engagemang och arbetsglädje är du välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Du som söker ska ha en avslutad eftergymnasial utbildning med beteendevetenskaplig-, samhällsvetenskaplig inriktning eller annan inriktning som arbetsgivare anser relevant. För att lyckas i din roll ser vi det som viktigt att du har erfarenhet av att arbeta med människor med olika typer av svårigheter som medför att man står långt från arbetsmarknaden. Därtill bör du ha erfarenhet och god kunskap om arbetsmarknadsfrågor. Viktigt är även dokumenterad erfarenhet av samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller annan myndighet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete MI (motiverande samtal) och Supported Employment.
Vi tror att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde, sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för/samverkar i övergripande frågor.
Rollen kräver att du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov, och att du söker aktivt efter andras synpunkter/perspektiv samt är mottaglig för dem.
Att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål, och verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du behöver även vara bekväm i sociala kontaktytor och kunna stå för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det väl behövs.Övrig information
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-gÃƒƒÃ‚¶teborgs-stad/
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
