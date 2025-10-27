Arbetsledare/vaktmästare
2025-10-27
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Beskrivning av arbetsuppgifterna
Som vaktmästare har du ett brett och varierat uppdrag där du ser till att skolans lokaler, inventarier och utrustning fungerar som de ska.Du bidrar till en välfungerande skolmiljö genom att vara närvarande, serviceinriktad och lösningsfokuserad i vardagen.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att:
•
Ansvara för öppning och stängning av skolan samt säkerställa att lokalerna är tillgängliga och funktionsdugliga.
•
Utföra enklare reparationer, underhåll och montage av inventarier, möbler, utrustning och tekniska hjälpmedel.
•
Sköta tillsyn av skolans inre och yttre miljö, inklusive ordning, belysning, lås, ventilation och värme.
•
Vara kontaktperson gentemot fastighetsförvaltare och externa entreprenörer vid felanmälningar och planerade insatser.
•
Ansvara för transporter, flyttar och möblering i samband med prov, föräldramöten och andra aktiviteter.
•
Hantera skolans förråd och enklare inköp av förbrukningsmaterial.
•
Medverka i skolans krisberedskap och säkerhetsrutiner, inklusive brand- och utrymningsövningar.
•
Stödja skolans personal i praktiska frågor, exempelvis teknik vid möten och arrangemang.
Du har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot teknik, bygg, fastighet eller motsvarande, samt erfarenhet av drift-, service- eller vaktmästararbete i skola, kommunal verksamhet eller annan större arbetsplats. Det är meriterande om du har erfarenhet av brandskyddsarbete, säkerhetsrutiner eller arbete i skolmiljö.
Du har goda kunskaper i enklare reparationer, underhåll och fastighetsskötsel, och du trivs i ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad och möter elever och kollegor med respekt och engagemang.
• Är strukturerad och ansvarstagande - du planerar och följer upp arbetet.
• Har förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut inom ditt område.
• Är flexibel och prestigelös - du löser det som behövs, när det behövs.
• Har lätt för att samarbeta med många olika människor i en verksamhet som ibland kräver snabba lösningar.
Du behöver också ha god datorvana , kunna använda digitala system för t.ex. felanmälan och beställningar. För tjänsten krävs också att du har B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
