Arbetsledare till Långdahls
2026-03-10
Vill du arbeta nära produktionen, leda ett team och bidra till att säkerställa ett tryggt och effektivt arbete i en av Sveriges mest moderna gruvmiljöer? Vi söker nu två engagerade arbetsledare till Långdahls Logistik i Hedemora med uppdrag mot Boliden Garpenberg.
Om rollen
Som arbetsledare i gruvan har du en central roll i att leda, planera och följa upp det dagliga arbetet. Du fungerar som länken mellan chaufförer, produktion och ledning, och säkerställer att verksamheten bedrivs på ett säkert, effektivt och miljömedvetet sätt.
Arbetet är omväxlande och sker både under jord och ovan jord. Skiftarbete förekommer, inklusive natt och helg, beroende på produktionens behov. Rollen ställer höga krav på närvaro i verksamheten, god kommunikation och ett tydligt ledarskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet bland chaufförerna i gruvan och säkerställa att arbetet följer plan.
Planera och följa upp produktionen för att nå uppsatta mål.
Genomföra arbetsmöten, säkerhetsgenomgångar och riskbedömningar.
Ansvara för att arbetsmiljö och säkerhet uppfyller gällande krav samt identifiera och åtgärda risker och avvikelser.
Hantera driftstörningar, avvikelser och incidenter samt rapportera vidare till närmaste chef.
Introducera och handleda nyanställda samt bidra till kompetensutveckling i teamet.
Samarbeta med teknisk personal och andra avdelningar för att säkerställa driftsäkerhet och underhåll av maskiner och utrustning.
Dokumentera produktion, materialförbrukning och personalrelaterade frågor.
Som person är du strukturerad och ansvarstagande med en lösningsorienterad och flexibel inställning. Du är tydlig, kommunikativ och lyhörd, och trivs i en roll där du leder andra genom närvaro och god kommunikation. Du är engagerad, trygg och van att fatta beslut även när tempot är högt.
Vi tror att du har
Gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot teknik eller industri.
Du har flera års erfarenhet från gruvdrift eller liknande tung industri och tidigare erfarenhet av arbetsledning.
Du har god kunskap om arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter och är van att arbeta strukturerat med uppföljning och dokumentation.
Du har grundläggande datorkunskaper, vana av rapportering och gärna erfarenhet av produktionsuppföljningssystem.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Körkort B är ett krav.
Vi erbjuder dig
Hos Långdahls Logistik får du arbeta i ett tryggt och familjärt företag med stark lokal förankring och ett nära samarbete med Boliden Garpenberg. Du erbjuds en roll med tydligt ansvar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utvecklingen i teamet.
Här får du arbeta i en miljö som präglas av engagemang, laganda och en kultur där vi tar hand om varandra - alltid med säkerheten som högsta prioritet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Långdahls är ett åkeriföretag baserat i Hedemora och Bergslagen, och består av flera samverkande bolag. De bedriver huvudsakligen mejeritransporter för Grådö mejeri i Mellansverige, samt logistikverksamhet i Garpenbergsgruvan åt Boliden. Bolaget startades 1988 av Elving Långdahl och har idag en stor vagnpark med ca 230 anställda.
Sedan 2015 har Långdahls varit en pålitlig partner inom lastning och transport för gruvindustrin. Vi fokuserar på att erbjuda effektiva lösningar med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet. Vi strävar efter att fortsätta vara ledande inom branschen genom innovation och hållbara arbetsmetoder, samtidigt som vi upprätthåller vårt engagemang för säkerhet och miljöansvar. Så ansöker du
