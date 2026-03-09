Arbetsledare till konsultuppdrag, VA
Novant AB / Chefsjobb / Norberg Visa alla chefsjobb i Norberg
2026-03-09
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Norberg
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
Vi söker en arbetsledare med erfarenhet av VA till Fagersta/Norberg
Vi söker en engagerad och ansvarstagande arbetsledare som vill bli en viktig del av teamet på VA-avdelningen i både Fagersta och Norberg. I rollen ansvarar du för att driva och leda VA-saneringsprojekt från start till mål samt säkerställa att projekten genomförs enligt plan.
Du leder det dagliga arbetet i projekten, följer upp entreprenörer och inhyrd personal samt säkerställer en god framdrift. Rollen innebär även att planera och hålla arbetsrelaterade möten, arbeta aktivt med arbetsmiljö och säkerhet samt följa upp att projekten håller uppsatta tidsramar och budget.
Du blir en nyckelperson i projekten och bidrar till ett strukturerat, säkert och effektivt arbetssätt i verksamheten.
Uppdraget är på heltid omgående - 31/12 med chans till förlängning.
Urval sker löpande, skicka in din ansökan tillsammans med CV så snart som möjligt!
Vi söker dig som:
Erfarenhet inom relevant verksamhetsområde, gärna från offentlig sektor
Strukturerad och van att planera och hålla deadlines
Stark kommunikativ förmåga och trygg i ledarrollen
Relationsskapande och samarbetsinriktad
Lösningsfokuserad med strategiskt tänkande
Förmåga att se samband i komplexa situationer
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare-VA". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9785177