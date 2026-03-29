Arbetsledare till Division Drift
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Vi på Svevia söker nu ytterligare en kollega till rollen som Arbetsledare, som tillsammans vill vara en del av vårt ansvar för basunderhållet i driftområde Falkenberg. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
Som arbetsledare kommer du arbeta med varierande projekt kopplat till vårt basunderhåll och då med fokus på drift- och underhållsarbete. Du kommer att ha en central roll där din främsta uppgift blir att ansvara för hela processen, från planering och resursfördelning till genomförande och uppföljning av det arbete vi utför. Rollen som arbetsledare innefattar inget direkt personalansvar, däremot utgör du en viktig funktion för våra yrkesmedarbetare och agerar även som samordnande kontakt för våra underentreprenörer. Vidare stöttar du platschefen i det dagliga arbetet med exempelvis kundkontakt, tillämpning av regelverk, produktionsstyrning, ekonomiuppföljning och underlag för fakturering.
Dessutom blir du en viktig del i vårt säkerhetsarbete - hos oss är säkerhet högst upp på agendan!
Tjänsten är på heltid. Du utgår från vårt kontor i Varberg och rapporterar till platschef. Du blir en del av vårt team där vi arbetar nära både beställare och underentreprenörer. I tjänsten ingår både vinter- och sommarberedskap. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
Din personlighet är viktigt för oss! Du är en trygg och förtroendeingivande person som trivs i en roll där du har nära kontakt med både kunder och samarbetspartners. Du bygger relationer och förtroende genom ett öppet bemötande och skapar goda dialoger i ditt dagliga arbete. Du är lyhörd när det behövs och bidrar till en positiv och säker arbetsmiljö med samarbete i fokus. För att lyckas i rollen är det viktigt att du som person tar initiativ till lösningar och uppgifter när behovet finns.
Vidare är du väl insatt i digitala arbetssätt och du har också förmågan att prioritera i en vardag där tempot och dina prioriteringar kan växla snabbt.
Krav för rollen:
Tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll
God datorvana och bekväm i att arbeta med digitala verktyg och system
B - körkort
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har med dig tidigare erfarenhet av att arbeta med drift och underhåll kopplat till basunderhåll.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast den 26 april. Urvalsarbete kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Oscar Fritzson på oscar.fritzson@svevia.se
, kontakta Talent Acquisition Business Partner Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
om du har frågor om processen.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
