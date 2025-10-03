Arbetsledare till Building Karlstad
2025-10-03
Är du en driven ledare som trivs med att arbeta nära produktionen och motivera team? Som Arbetsledare på NCC får du möjlighet att växa i en roll där varje dag bjuder på nya utmaningar.
Om Avdelning Building Örebro/ Värmland
Avdelning Örebro/Värmland är en stark och etablerad aktör på marknaden, särskilt när det gäller stora och komplexa byggprojekt med höga säkerhetskrav. Just nu arbetar vi med flera projekt, bland annat Nobelbadet och Skebäck Vårdcentral.
Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag. Inom vårt geografiska område driver vi en bred mix av projekt - från bostäder och kontor till industrilokaler, skolor, badhus, sjukhus och säkerhetsklassade byggnader för både privata och offentliga kunder.
Vi är lokala och har stort mandat i avdelningen, samtidigt som vi har en stor organisation i ryggen där vi drar nytta av hela NCC:s expertis. Det är en trygghet att veta att mycket samlad kompetens finns nära till hands.
Tjänsten som Arbetsledare
Som Arbetsledare hos NCC får du en central roll i våra byggprojekt, där du ansvarar för att planera, leda och följa upp arbetet inom dina arbetsmoment.
En viktig del i detta är att vara delaktig vid upprättande och uppföljning av tidplaner, val av produktionsmetod och framtagning av arbetsberedningar, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för god arbetsmiljö, framdrift och ekonomi i projektet.
Du arbetar nära platschefen och har ett team av yrkesarbetare och specialister till din hjälp.
I rollen får du stor användning av dina ledaregenskaper, då du leder både underentreprenörer och egna medarbetare. En viktig del av ditt uppdrag är att engagera, involvera och coacha teamet för att vi tillsammans ska nå projektets mål med hög kvalitet, inom rätt tid och med god ekonomi.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av en arbetsledande roll i medelstora till stora byggprojekt.
Du har tidigare arbetat som arbetsledare eller yrkesarbetare (snickare/betongare) inom byggbranschen och är van att samordna och driva arbetet med fokus på både säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har en positiv inställning som smittar av sig på teamet. Du skapar arbetsro även i komplexa projekt och har förmågan att prioritera för att nå uppsatta mål.
För att lyckas i rollen motiveras du av ledarskap och samarbete. Du är kommunikativ och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både medarbetare och underentreprenörer.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, förskottssemester samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benifex.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Karlstad med resor inom regionen. Tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta Projektchef Sandra Björn 076 125 13 39, frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av HR Specialist Rekrytering Lana Haddad 072 236 09 63.
Urval och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast 31 oktober 2025.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
