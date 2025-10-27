Arbetsledare Till Belfor I Göteborg
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Jönköping
, Tranås
, Helsingborg
, Malmö
Vill du vara med och bygga upp något meningsfullt, samtidigt som du leder ett engagerat team inom skadesanering? Vi söker nu en driven arbetsledare med erfarenhet och passion för skadehantering.
Som arbetsledare ansvarar du för att leda och koordinera arbetet vid skador, främst brand- och fuktskador. Du kommer att arbeta nära både kunder och medarbetare, och vara en nyckelperson i att säkerställa kvalitet och effektivitet i våra uppdrag. Rollen innebär budget- och personalansvar för en grupp på ca 10 medarbetare. Du rapporterar till affärsområdeschef och ingår i ledningsgruppen som består av ytterligare 9 arbetsledare.
Vem är du?
Du har förmåga att leda andra, skapa engagemang och struktur samt ett driv att utveckla både dig själv och verksamheten.
Du har även:
Erfarenhet av kalkylering (i MEPS)
Goda datorkunskaper och vana vid digitala verktyg
Gärna utbildning eller erfarenhet av arbete som fukttekniker
Svenska i tal och skrift på god nivå
B körkort
Vi erbjuder
Ett omväxlande, självständigt och stimulerande arbete med stort ansvar. Marknadsmässig lön och bra personalförmåner.
På BELFOR har vi stark kultur och ett positivt utvecklingsklimat som ger dig goda utvecklingsmöjligheter i en spännande miljö.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Sebastian, sebastian.edfeldt@se.belfor.com
, 070-3101406
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 2025-11-21
Vill du veta ännu mer om din nya arbetsplats, följ oss på sociala medier eller titta in på BELFOR:s hemsida: www.belfor.com/sv/se
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Belfor Sweden AB
Kärrlyckegatan 7

418 78 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
