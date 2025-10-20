Arbetsledare Returlaget
2025-10-20
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Arbetsmarknadsenheten består av Returlaget, Naturvårdslaget och Arbetsmarknadscenter och inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun. Här erbjuds motiverande samtal, aktiviteter, kompetenshöjande insatser, praktik, arbetsträning och subventionerad anställning internt eller externt i samarbete med näringslivet. Arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden ska få arbetsträning eller subventionerad anställning i syfte att närma sig arbetsmarknaden.
Returlaget är en ny enhet som har byggts upp under 2023/2024 och befinner sig därför fortfarande i en uppstartsfas. Kärnverksamhet är återbruk och cirkulation av kommunens möbler, utrustning och material. Vi arbetar mot att bidra till de uppsatta målen i avfallsplanen, kommunernas klimatlöften samt agenda 2030 som stödjer hållbarhet. Verksamheten innefattar även gröna uppdrag som är en ny del av verksamheten och därmed under utveckling. Arbetsuppgifterna utförs av arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och har arbetsträning, praktik, bidragsanställning under ledning av arbetsledare.
För att utveckla våra deltagare och medarbetares arbetsförmåga finns en variation av arbetsuppgifter inom tex lättare möbeltapetsering, sömnad, uppgifter kopplande till möbelcirkulation samt inom gröna uppdrag. Dessa är både praktiska och administrativa och anpassas till deltagarens /medarbetarens förmåga och förutsättningar. Då enheten är under uppstart kommer arbetsuppgifterna att byggas upp och byggas ut under tiden som verksamheten etableras och utefter individernas förmåga och behov.
Som arbetsledare kommer du främst att arbeta med snickeri och arbetsleda inom möbelrenovering. Du behöver kunna och vilja instruera, lära ut och lära dig nytt. Du är en förebild, coachar och omsätter uppdragen till praktisk träning för en mångfald av arbetslösa/ medarbetare när ni utför arbetsuppgifter tillsammans. Du kommer genom samarbete med andra påverka hur vi lyckas med att få fler arbetssökande till arbete, utbildning och egen försörjning.
Du leder dagligen det operativa arbetet inom möbelcirkulationen men behöver även vara beredd på att arbetsleda i de övriga uppdragen vid behov. Hos oss går "laget före jaget". Vi ställer upp för varandra och bidrar till att vi lyckas med våra uppdrag tillsammans. Du behöver med kort varsel ta viktiga beslut, hantera eventuella konflikter och också ha förståelse för olika människors bakgrund, hur medarbetare reagerar och förstår sitt uppdrag. Du behöver vara rörlig i ditt arbetssätt och vara beredd på att arbetsförutsättningar förändras och att du behöver anpassa dig och omprioritera när det sker. Du ska bidra till den goda arbetsglädjen, yrkesstoltheten, individuella utvecklingen både för deltagare, medarbetare och för verksamheten.
I uppdraget ingår planering av det operativa arbetet, kommunikation med uppdragsbeställare, verksamhetsutveckling samt att ansvara för våra deltagarmöten där dagens arbete fördelas mellan deltagare/ medarbetare och där vi knyter ihop säcken i slutet av dagen. Därtill ingår administrativt arbete med att sammanställa underlag för fakturering av arbete.Kvalifikationer
körkort
B-körkort är ett krav. Fler körkortsbehörigheter är meriterande.
Utbildningsnivå
Du har minst godkänd och fullföljd gymnasieutbildning, gärna inom ett område som arbetsgivaren bedömer tillföra kompetens till arbetsplatsen.
Kompetens inom snickeri
Du har förståelse för hållbarhet, möbelåterbruk och Cirkularitet. Du har kunskaper inom möbelrestaurering/ snickeri
Erfarenhet av målgruppen
Du hanterar att möta människor var svenska kunskaper är under utveckling. Du är van vid att möta människor med olika funktion och förutsättningar, ålder samt ursprung.
Pedagogisk
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du har ett coachande förhållningsätt
Erfarenhet av arbetsledning
Arbetsledningserfarenhet som arbetet kräver, gärna inom liknande arbetsområde och som arbetsgivaren bedömer är likvärdiga arbetsuppgifter.
Du är säker i osäkra sammanhang och står upp för dina åsikter. Har mod att säga ifrån och kan skilja på sak och person.
Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner lösningar på gamla problem.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
