Arbetsledare kyrkogård
2025-10-09
Arbetsledare Kyrkogård, Varbergs församling
Vi söker en arbetsledare som vill vara med och utveckla arbetet inom Varbergs församlings kyrkogårdsförvaltning med fokus på kulturmiljö, tillgänglighet och hållbarhet.
Tillsammans med din närmaste kollega Linnéa, som också är arbetsledare, leder du det dagliga arbetet på kyrkogårdarna för 14 kyrkogårdsarbetare och ytterligare några säsongsanställda under sommaren. Vi söker dig med ett tryggt ledarskap som får våra medarbetare att inspireras och växa i sitt arbete.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
- Du ansvarar, tillsammans med din kollega, för att planera, samordna och följa upp årsarbetshjulet för kyrkogårdens anläggningar och grönytor.
- Du ansvarar, tillsammans med din kollega, för att bedöma och prioritera var personal och resurser sätts in.
- Du bidrar till kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsplanering.
- Du har personalansvar och ansvarar för det viktiga arbetsmiljöarbetet, t.ex med avseende på riskfyllda moment som gravgrävning.Kvalifikationer
- Relevant utbildning och/eller erfarenhet inom trädgård/park/grönyta.
- Minst 2-5 års erfarenhet av arbetsledning.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av begravningsverksamhet inom Svenska kyrkan.
- Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i tjänsten behöver du vara flexibel, bra på att bygga relationer och trygg i ditt ledarskap.
- B-körkort krävs i tjänsten.
Välkommen att söka
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning om 6 månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Intervjuer planeras till 4:e och den 6 november i Varberg. Sista ansökningsdag är 2025-10-29.
Har du frågor är du välkommen att kontakta kyrkogårdschef Lennart Nordh, 0703-171072. Facklig företrädare Jan Grundström, Vision, 035-179743 Ersättning
