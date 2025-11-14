Arbetsledare Fastfood koncept i Malmö
2025-11-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos Street Fam AB i Malmö
Arbetsledare - Fastfood koncept i Malmö (Värnhem)
Vi söker en driven och ansvarstagande arbetsledare som vill bli en nyckelperson i vårt team!
Hos oss får du en roll med stort ansvar, där du leder det dagliga arbetet i restaurangen och ser till att både personal och gäster trivs.
Om rollen
Som arbetsledare ansvarar du för att driften fungerar smidigt under dina pass. Du leder teamet i köket och kassan, stöttar dina kollegor och säkerställer att service, tempo och kvalitet alltid håller hög nivå. Du har ett öga för detaljer och ser till att påfyllning, renlighet och rutiner alltid är på plats.
Dina huvudsakliga uppgifter
Leda och stötta personalen under passet
Säkerställa påfyllning och ordning i alla stationer
Hantera drift, service och kund upplevelse
Träna nya medarbetare i rutiner och arbetssätt
Följa upp hygien- och säkerhetsrutiner
Bidra till en positiv och energisk arbetsmiljö
Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet inom snabbmats- eller restaurangbranschen
Vana vid att ta ansvar och leda andra i vardagen
Strukturerad, stresstålig och lösnings orienterad
Gillar att arbeta i högt tempo och med människor
Vi erbjuder
Heltidsanställning (provanställning 6 månader, därefter fast)
Lön enligt överenskommelse
En familjär arbetsplats med bra stämning
Möjlighet att växa i rollen och ta mer ansvar
Plats: Malmö, Värnhem
Ansökan: Skicka din ansökan till jobb@streetfam.se
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Med vänliga hälsningar, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: kontakt@streetfam.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Street Fam AB
Östra Förstadsgatan 19
211 31 MALMÖ
