Arbetsledare Dalarna
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Väktarjobb / Borlänge
2026-03-04
Vi söker en driven och strukturerad Arbetsledare till ett distrikt i stark tillväxt i Dalarna. Du rapporterar till Distriktschefen och har ansvar över gruppledare i regionen. Tjänsten är operativt inriktad där du kommer få vara med och göra skillnad.
Om rollen
Som Arbetsledare är du en nyckelperson i organisationen. Du ansvarar för att säkerställa leveranskvalitet, regelefterlevnad och personalutveckling inom distrikt Dalarna. Tjänsten följer klassisk arbetstid 08:00-17:00.
Ansvarsområden:
Leda och stödja gruppledare och medarbetare i det dagliga arbetet
Rekrytera, coacha och driva personalförbättringar framåt
Säkerställa regelefterlevnad och följa uppsatta rutiner
Följa upp nyckeltal såsom sjuktal, övertid och produktivitet
Hantera leveransfrågor mot kund
Skapa struktur och tydlighet i en snabbväxande organisation
Ta tag i problem direkt och driva förbättringsarbete proaktivt
Vi söker dig som
Är tydlig, strukturerad och tar tag i saker direkt
Trivs i ett högt tempo och är van vid operativt arbete
Är beredd att städa upp och driva personalförbättringar framåt
Inte är rädd för att fatta beslut som kan uppfattas som tuffa
Är allmänbildad och samhällsintresserad - förstår lokala sammanhang och samhällsfunktioner
Är streetsmart och har god social förmåga
Gärna har erfarenhet av lagidrott eller lagarbete
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig för intervju, referenstagning och bakrundskontroll.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Tomas Danebäck, tomas.daneback@onepartnergroup.se
Avarn Security AB
Tomas Danebäck tomas.daneback@onepartnergroup.se
