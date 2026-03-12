Arbetsledare bygg
Bustos Konsulttjänster AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bustos Konsulttjänster AB i Göteborg
, Alingsås
, Varberg
, Uddevalla
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vem är du? För att trivas i rollen som arbetsledare är det fundamentalt att du trivs i ledarrollen och att arbeta i grupp. Du är flexibel och har det enkelt att sätta dig in i nya projekt. Vi ser gärna att du som sökande har en bakgrund inom något av följande områden; nybyggnation samt ROT av bostäder, samhälls- samt kommersiella fastigheter och dylikt med några års erfarenhet. Din karaktär kännetecknas av att du är lösningsorienterad, resultatorienterad, driven, strukturerad och stresstålig.
Vi söker dig som:
Har minst fem års erfarenhet av rollen
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Kommunicerar tydligt och väl på svenska såväl som engelska, i både tal och skrift
Har körkort B
Övrigt är det även meriterande om du har:
Erfarenhet som handläggande BAS-P eller BAS-U
En god kunskap om bygg- och anläggningsbranschens allmänna bestämmelser AB/ABT, ABK systemet.
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Underkonsult
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi tar också emot ansökningar från underkonsulter (även F-skatt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374231-1888811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://bustoskonsulttjanster-1746019372.teamtailor.com
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9793154