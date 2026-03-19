Arbetsledare
FNS Städ AB / Städarjobb / Fagersta Visa alla städarjobb i Fagersta
2026-03-19
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FNS Städ AB i Fagersta
, Avesta
eller i hela Sverige
Kvalitet och service är dina ledord! Tjänsten kräver flexibilitet samtidigt som du måste kunna jobba strukturerat både gentemot medarbetare och kunder. Du har övergripande ansvar för den dagliga driften:
• kundkontakt
• kvalitetskontroller
• merförsäljning
• planera schema och personal
• avvikelsehantering (hantera och följa upp avvikelser)
• säkerställa arbetets kvalitet
Vidare behärskar du det svenska språket i tal och skrift och har god datorvana (speciellt Microsoft Office-paketet). Du har social kompetens och kommunikationsförmåga för att leda team och engagera kunder och starka ledaregenskaper.
Märk ansökan "Arbetsledare" i ämnesraden i ditt mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: joanna@fnsstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FNS Städ AB
(org.nr 559281-3421)
Sturevägen 11 (visa karta
)
737 42 FAGERSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9806621