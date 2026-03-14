Arbetsledare
Lambertsson Sverige AB / Byggjobb / Mölndal
2026-03-14
Arbetsledare inom tillfälliga trafikanordningar till vår depå i Lindome
Vi på Lambertsson i Lindome behöver förstärka vårt team och söker nu en erfaren och engagerad arbetsledare. Här får du en central roll i att planera, leda och följa upp arbeten kopplade till tillfälliga trafiklösningar vid vägarbeten, entreprenader och olika typer av projekt. Vår TA-verksamhet erbjuder helhetslösningar och uthyrning av TA-material till projekt i alla storlekar - allt från trafikbuffertar och barriärer till skylt- och avstängningssystem.
Om rollen
Som arbetsledare inom TA får du en varierad vardag där du kombinerar operativ närvaro ute i fält med planering, kvalitetssäkring och kundkontakt. Du blir en viktig länk mellan beställare, kollegor och myndigheter och arbetar aktivt för att skapa trygga och effektiva trafiklösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Planering och koordinering av dagliga TA-arbeten
Säkerställande av att lagar, regler och TA-planer följs
Aktiv kontakt med beställare, projektledare och myndigheter
Resursplanering, materialbeställning och logistik
Uppföljning av projektens ekonomi och tidsplaner
Dokumentation och rapportering i digitala system
Löpande kundkontakt och rådgivning kring TA-material
Orderhantering i vårt uthyrningssystem
Här får du en nyckelroll i TA-flödet och arbetar i en miljö där samarbete, säkerhet och service står i centrum.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av TA-arbete, drift- och underhåll eller projekt kopplade till Trafikverket. Du trivs i en varierad roll där du kombinerar planering med praktisk verklighet ute i fält.
Du är positiv, strukturerad och lösningsorienterad - och trygg i att leda andra. Du ser vad som behöver göras, har lätt för att samarbeta och sätter alltid kunden i fokus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
självgående och organiserad
kommunikativ och serviceinriktad
prestigelös och bra på att samarbeta
van att arbeta digitalt
bekväm i ett stundtals högt tempo Publiceringsdatum2026-03-14Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande
C-körkort
God kännedom om Trafikverkets regelverk (TRVK/TRVR Apv)
Erfarenhet av TA, vägarbete eller liknande
Trafikverkets kravkurser: Arbete på väg steg 1.1-1.3 och 2.1-2.3
Erfarenhet från bygg-, anläggnings- eller industribranschen
Tidigare roll med kundkontakt eller försäljning
Uppdraget är på heltid med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Benny Andrén, distriktschef benny.andren@lambertsson.com
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9797985