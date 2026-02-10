Arbetsledare
Arbetsledare till Peab i Stockholm
Är du en arbetsledare som söker nya utmaningar hos en stabil och utvecklande arbetsgivare? Då kan Peab vara rätt plats för dig! Vi fortsätter att växa och söker nu engagerade arbetsledare till följande projekt:
Kvarnholmshöjden, Nacka
Primus, Lilla Essingen
Kvarteret Sture, Stockholm
Liraren, Solna
Tallbackaskolan, Solna
Om rollen
Som arbetsledare hos Peab får du en nyckelroll ute i våra projekt. Du är närvarande i produktionen och ser till att arbetet planeras, utförs och följs upp på ett effektivt och kvalitativt sätt. I nära samarbete med platschef och övriga kollegor driver du arbetet mot projektets mål.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera, leda och följa upp arbetet på projektet
Arbetsbereda och fördela arbetsuppgifter till yrkesarbetare
Samordna underentreprenörer och säkerställa att arbetet flyter på enligt plan
Bidra till en god arbetsmiljö och ett positivt samarbetsklimat
Vara en viktig kultur- och lagspelare i projektteamet
Om dig
Vi söker dig som har:
Bygg- eller anläggningsteknisk utbildning
Minst 5 års erfarenhet som arbetsledare inom nyproduktion av bostäder eller kommersiella projekt
God förmåga att planera, strukturera och kommunicera
Ett helhetstänk och trygghet i att fatta beslut
Som person trivs du i en ansvarstagande roll där du får kombinera ledarskap med operativ närvaro. Du bygger lätt goda relationer, arbetar lösningsorienterat och är van att använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete.
På Peab är vi stolta över att kunna erbjuda individanpassad utveckling och goda karriärmöjligheter. Hos oss får du vara med och bygga framtidens samhälle - med trygghet, kvalitet och hållbarhet i fokus.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
