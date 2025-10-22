Arbetsledare
2025-10-22
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
, Växjö
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
Vi söker en driven och erfaren Arbetsledare till vårt vägdriftsområde i Tingsryd. Vill du vara en del av ett team som arbetar med drift och underhåll av vägar, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas som ledare och medarbetare? Då kan du vara den vi söker!
Om oss
Drift och underhåll är en region inom Peab Anläggning och vi är verksamma inom löpande underhåll av gator och torg, VA, anläggningsarbeten, vägdrift, park samt yttre fastighetsskötsel. I nära samverkan med våra kunder, stora som små, tar vi hand om den offentliga utemiljön för många människor. Vi ser till att landets invånare och besökare kan trivas och vistas säkert i vår utemiljö och trafik. Vi har stor erfarenhet av entreprenader som ställer höga krav på service, kvalitet, miljö och tillgänglighet.
Din roll
Som Arbetsledare bistår du Platschefen, planerar, leder och fördelar arbetet. I tjänsten ingår bland annat framtagning av TA planer, styrning/ledning av vinterresurser på statliga och kommunala vägar, vägslåtter, beläggningsarbeten, akuta åtgärder vid olyckor så som sanering/omledning, avvattning/utbyte av vägtrummor, med mer. Du ansvarar för olika projekt, vilket bland annat innefattar kvalitetssäkring, arbetsmiljö, kundkontakt, ekonomisk uppföljning, planering av personal och maskiner, fakturering samt delaktighet vid budgetarbete. Din roll i gruppen innebär också att du träffar kunder och beställare, upprättar offerter och lämnar förslag, vilket gör att du behöver ha ett intresse för ekonomi, affärer och kundrelationer.
Du kommer att ingå i vårt team i Värnamo som arbetar med drift och underhåll av vägar. Arbetet har inriktningen på drift och underhåll och anläggning av mindre projekt, vilket innebär att arbeta och leda egen och inhyrd personal / UE. Rollen som arbetsledare i vår grupp innebär mycket frihet under ansvar.
Rollen som Arbetsledare innebär att du får känna dig som en bidragande del av samhällsnyttan. Peab-koncernen är även mån om alla sina anställda medarbetare och det är viktigt för oss att du känner dig som en del av gemenskapen i bolaget. Hos oss får du också möjlighet att utvecklas som medarbetare genom Peabs interna utbildningar riktat till alla våra anställda.
Sommar- såväl som vinterberedskap ingår i rollen.
Vi söker sig som:
Har en relevant teknisk utbildning och erfarenhet av en liknande roll som arbetsledare inom branschen.
Har erfarenhet av anläggningsarbete samt arbete med drift- och underhåll av vägar och vinterväghållning.
Har goda IT-kunskaper, och har vana att arbeta med administrativa uppgifter.
Innehar B-körkort.
Då det dagliga arbetet innebär mycket kontakt med olika aktörer är du social och har lätt för att samarbeta. Du inger ett professionellt intryck och har lätt för att skapa förtroende. Du har en god kommunikativ förmåga och ditt ledarskap är tydligt, närvarande och motiverande.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring.
Tjänsteställe med placering i Tingsryd.
Urval till tjänsten sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kontaktuppgifter:
Har du frågor är du välkommen att kontakta Platschef Viktor Nilsson. Viktor.Nilsson@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
