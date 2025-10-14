Arbetsledare
2025-10-14
Arbetsledare till Samhall på Gotland
Vill du arbeta i en verksamhet som gör verklig skillnad?
Som arbetsledare på Samhall kombinerar du praktiskt arbete med att coacha och handleda medarbetare - i en miljö där du bidrar till både samhällsnytta och människors utveckling.
Ditt uppdrag
Du leder och utvecklar verksamheten i ditt område tillsammans med områdeschefer och kollegor. Du planerar, följer upp och säkerställer att uppdrag levereras enligt avtal - alltid med fokus på både människor och resultat.
Du kommer bland annat att:
• Arbetsleda och instruera medarbetare i det dagliga arbetet
• Skapa struktur, planera och säkerställa leverans enligt rutiner
• Bidra till en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö
• Samarbeta med kollegor i ett nära och prestigelöst team
• Skapa nöjda kunder och bidra till merförsäljning
Vem är du?
• Du är jordnära, lugn och handlingskraftig - en ledare som trivs nära verksamheten och har människor i fokus.
• Du möter andra med respekt, ser potentialen i varje individ och motiveras av att få andra att växa.
• Du behöver inte vara en erfaren ledare - viktigast är att du har rätt driv och vilja att ta ansvar.
• Erfarenhet av operativ drift eller arbetsledning
• Erfarenhet av arbetsträning eller arbete med personer med funktionsvariation är meriterande
• SRY-certifikat är en fördel
• B-körkort (krav)
• Minst gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Vi erbjuder
• En arbetsplats med värme, delaktighet och tydliga värderingar
• Möjlighet att växa i en samhällsbärande verksamhet
• Gediget introduktions- och utbildningsprogram
• Konkurrenskraftig lön och kollektivavtal
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - varje dag.
Fackliga kontaktuppgifter:
Siwerth Ahlm, Unionen, 070-546 87 17
Asim Zilic, SACO, 070-359 45 15
Tommy Salomonsson, Ledarna, 070-330 03 51
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
