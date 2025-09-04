Arbetsledare
Lambertsson Sverige AB / Byggjobb / Haninge Visa alla byggjobb i Haninge
2025-09-04
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lambertsson Sverige AB i Haninge
, Skövde
, Linköping
, Jönköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en arbetsledare till vår depå i Jordbro
Vi förstärker vårt team med en arbetsledare inom modul-segmentet till vår depå i Jordbro.
Som arbetsledare är ditt ansvar att leda och fördela det dagliga arbetet för vår personal samtidigt som du samverkar med övriga verksamheter på depån för att skapa ett effektivt arbetssätt.
Om rollen
Moduls huvudsakliga uppgift är att färdigställa moduler enligt rutiner och kunders önskemål i vår verkstad för att sen etablera dessa och skapa en trivsam moduletablering för våra kunder.
Som arbetsledare på modul har du en viktig roll i att hjälpa till att driva vår verksamhet framåt och du behöver vara duktig på att sätta dig in i flera projekt samtidigt.
Utöver att leda den dagliga verksamheten ansvarar du också för att ta emot beställningar från våra kunder och se till att personalen har rätt förutsägningar kring planering och material.
I rollen kommer du arbeta självständigt och få ett stort ansvar i en omväxlande verksamhet där du kommer ha mycket kundkontakt och se till att samarbetet fungerar med teamet.
Du rapporterar direkt till depåchef.
Uppgifter:
Planera arbetet tillsammans med personalen på modul
Bygga ett starkt team och vara trygg i ditt ledarskap
Leda, fördela arbete och ge instruktioner till personal
Se till att rätt material och utrustning finns på plats i tid
Arbetsberedning
Underlag för fakturering samt slutattest arbetsordersystem
Första attest på fakturor
Granskning av tidsskrivning
Delaktig i arbetet med kalkyler samt offerter/anbud
Arbeta för att verksamheten möter Lambertssons krav på lönsamhet samt relevanta nyckeltal för rollen
Delaktig i produktionen ute hos kund och på vår verkstad
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att bygga team och gillar utmaningar.
Som person är du en doer med hög ansvarskänsla och du är strukturerad och duktig på att planera arbetsdagarna för teamet.
Det är ett krav med körkort med minst klass B för den här tjänsten.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta depåchef Mikael Lagerström på mikael.lagerstrom@lambertsson.com
Om Lambertsson
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser och möjligheter.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9492176