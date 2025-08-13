Arbetsledare
Byggjobb / Helsingborg
2025-08-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
, Lund
eller i hela Sverige
Är du en erfaren arbetsledare med kunskap inom mark- och utemiljöarbete? Vill du bli en del av ett stabilt företag med stark sammanhållning, hög kvalitet och frihet under ansvar? Då kan rollen hos Örestads Farmartjänst vara helt rätt för dig. Läs vidare och ansök redan idag!
Som arbetsledare har du ett övergripande ansvar för planering och ledning av teamets dagliga arbete. Du har löpande kontakt med både kunder och underentreprenörer och spelar en central roll i att driva verksamheten framåt.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av arbetsledning inom grönyteskötsel eller liknande område.
Relevanta utbildningar inom arbetsledning, grönyteskötsel eller närliggande områden.
Förmåga att planera och medverka i kalkylering och offertarbete.
En god ledarskapsförmåga och vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Engagemang och noggrannhet och en känsla för service.
Grundläggande datorvana i MS Office och erfarenhet av andra IT-miljöer.
B-körkort samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Örestads Farmartjänst erbjuder dig:
En mindre organisation med korta beslutsvägar och flexibilitet.
Eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och verksamhetens utveckling.
Nära samarbete med kollegor och goda möjligheter att växa i rollen.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Örestads Farmartjänst med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Örestads Farmartjänst:Örestads Farmartjänst är en aktör inom skötsel/anläggning av utemiljöer. Vi arbetar till kommuner, föreningar och privatpersoner med skötsel av grönytor/trädgårdar/parker/skolor mm.
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
