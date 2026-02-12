Arbetsledande vaktmästare | Coor | Boden
Bli den som gör skillnad varje dag! Hos Coor i Boden får du chansen att kombinera praktiskt arbete med att leda och inspirera ett engagerat team. Skapa välfungerande miljöer, lös problem och upplev glädjen av att se dina insatser direkt påverka både kollegor och kunder.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som vaktmästare kommer du att hantera serviceärenden, utföra mindre flyttar och underhåll, samordna teamets arbetsuppgifter, säkerställa rutinföljning, och vara kontaktpunkten mellan vaktmästeri, reception och vår kund.
Om dig
Formell kompetens Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av praktiskt arbete inom vaktmästeri eller facility management. Du behöver ha grundläggande kunskaper inom el- och rörarbeten samt kunna hantera enklare administrativa uppgifter. Erfarenhet av att leda och samordna team är avgörande, liksom god kommunikationsförmåga för att effektivt interagera med både kollegor och kunder. B-körkort är ett krav för att kunna utföra arbetsuppgifter på olika platser.
Meriterande Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i entreprenörsboenden eller liknande miljöer där service och underhåll är centralt. Förmågan att skapa struktur och effektivisera arbetsprocesser är högt värderad, liksom erfarenhet av att arbeta nära receptioner och kundtjänster. En utbildning inom facility management eller motsvarande är också fördelaktig. Goda IT-kunskaper och förmåga att hantera digitala verktyg för administration och orderhantering ses som en betydande tillgång.
Som en av oss
