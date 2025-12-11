Arbetsledande Automationsinstallatör
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Arbetsledande Automationsinstallatör - Bli en del av Caverions satsning på framtidens fastigheter
Fastighetsautomation är nyckeln till smartare energianvändning och effektivare drift. Vi söker dig som vill bidra till att skapa hållbara, innovativa lösningar för moderna fastigheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara en del av ett team som driver utvecklingen framåt. Caverion satsar stort på fastighetsautomation i flera regioner i landet - med störst fokus på Stockholm och Uppsala. I Stockholm är vår automationsavdelning uppdelad i två avdelningar, placerade i Sollentuna, Västberga och Södertälje och nu söker vi en ny kollega till Sollentuna.
Om rollen som Arbetsledande Automationsinstallatör
Vi ökar vårt fokus igen på att bygga upp en organsiation med egna installatörer inom Fastighetsautomation. Vi söker just nu en arbetsledande installatör som har delat fokus på både arbetsledning över andra framtida installatöer och utföra installationsarbeten själv. Vi tror på mervärdet med egna installatörer och gott samarbete i projekten mellan medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som Automationinstallatör håller du ihop våra framtida installatörer ute i våra projekt. Vi har ambitionen att ha en installationsgrupp på 2-3 personer totalt. Vi utför både projekt och servicearbeten, där det kan vara allt från att installera hela styr- & reglerentreprenader i nya fastigheter till att bygga om apparatskåp i ett ROT jobb.
Vi har en stor variation på affärer som gör arbetet dynamiskt och spännande.
I rollen ingår bland annat:
• Arbetsledning i projekt över ev andra installatörer
• Installationsarbeten, montage av kanalisation, kabeldragning och montage/inkopplking av komponenter
• Ombyggnation i apparatskåp
• Nybyggnation av mindre apparatskåp/apparatlådor
• Materialbeställningar.
• Kontakt med underentreprenörer
• Deltagande i olika projektmöten t.ex. installationsmöten och byggmöten
• Behjälpig vid driftsättning, t.ex. vid IO avprovning
• Felsökning och service
Vi tror att du:
• Har ett genuint intresse för fastighetsautomation och teknik.
• Trivs med att arbeta i team, men har också förmågan att planera och agera självständigt.
• Är en lagspelare som bidrar till både kollegor och kunder.
• Gillar ordning och reda, tar ansvar och har god kommunikationsförmåga.
• Ser service som en naturlig del av ditt arbete.Bakgrund
Vi söker dig som har rätt inställning - viljan att lära, viljan att dela kunskap, viljan att utmanas och viljan att göra det där lilla extra.
Utöver din drivkraft ser vi gärna att du har:
• Minst tre års erfarenhet inom automation med god vana att installera efter driftkort, ritningar, apparatskåpsschemor och andra tekniska dokument.
• Meriterande erfarenhet om du också varit med och hjälpt driftsättare vid IO avprovning.
• Kan bygga om apparatskåp och upprätta underlag för apparatskåpsschemor
• En strukturerad, noggrann och lösningsorienterad personlighet som trivs med nya utmaningar och dynamiskt arbete.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Varför välja oss?
Hos Caverion satsar vi på våra medarbetare. Vi är lyhörda för dina personliga mål och utveckling, och vi tror på att växa tillsammans. När vi lyckas som team återinvesterar vi i våra medarbetare - bland annat genom:
• Trygga försäkringar
• Friskvårdsbidrag
• Utbildningar och kompetensutveckling
• Kickoffer och gemensamma aktiviteter som bygger laganda och gemenskap
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig chef Henrik Broman. mail henrik.broman@caverion.com
alt tele: 072-229 26 47
Din ansökan vill vi ha senast den 1 februari 2026 men skicka gärna in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. Ersättning
