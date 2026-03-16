Arbetskonsulenter till AMI
2026-03-16
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Arbetsmarknads och integrationsenheten, AMI, på Arvika kommun fortsätter att jobba för att få ännu fler individer att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed få möjlighet till egen försörjning.
Nu rustar vi för det kommande aktivitetskravet som träder i kraft.
Nu söker vi två arbetskonsulenter eftersom några kollegor går vidare till andra uppdrag. Du kommer att vara en del av vårt arbetslag där vi tillsammans har uppdraget att hjälpa fler Arvikabor ut i arbete eller studier. Kanske är det dig vi söker?
Inom AMI finns två enheter som jobbar med vuxna respektive ungdomar och har ett nära samarbete.
Vi vill bidra till att uppnå visionen genom att arbeta kreativt, med tillit och genom att agera förebilder. Vårt förhållningssätt till våra medborgare ska vara välkomnande och bygga på samverkan.Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig person för att Arvika kommun ska kunna hjälpa ännu fler individer att hitta och behålla ett arbete. Som arbetsmarknadskonsulent arbetar du med att handleda personer inom AMIs egna utförarverksamheter. I Arvika arbetar vi bland annat med att driva Arvika kommuns secondhandbutik Miljömyran, tillhörande verkstad, kommunens biltvätt, allehanda städuppdrag och Fritidsbanken. Du är med och driver dessa verksamheter tillsammans med deltagarna på AMI. I tjänsten ingår arbetshandledning av arbetsmarknadsanställda, personer i arbetsträning och praktik.
Vägledande principer för vårt förhållningssätt på AMI: Vi eftersträvar att alla människor som kommer till oss känner sig välkomna och sedda. Vi har ett gott bemötande, är nyfikna och har ett förhållningssätt där vi visar att vi har förväntningar på individen. Individen är den som är expert på sin situation och vi möter människor där de är, genom att lyssna, stärka med positiva ord och alltid med respekt.
Inom AMI finns flera olika yrkeskategorier. Arbetsmarknadshandläggare som ansvarar för kartläggningar, att varje individ har en upprättad arbetsplan, myndighetskontakter, igångsättning och uppföljning av praktik samt subventionerade anställningar inom kommunen. Arbetskonsulenterna ansvarar för att alla deltagare har en uppgift samt är medvetna om hur denna ska utföras, att arbetsplaner följs, planering av verksamheten tillsammans med kollegorna, återkopplar till så väl individen som arbetsmarknadshandläggare hur det fungerar, samt inte minst har löpande samtal av motiverande karaktär med individen under tiden arbetet utförs.Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning/examen som socionom, arbetsterapeut, grundskollärare i praktiska ämnen, gymnasielärare med yrkesutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du kan också ha en bakgrund som arbetsledare inom praktiska yrken som arbetsgivaren finner lämplig. Vi letar efter en person med passande erfarenhet/utbildning som vill vara med och lära ut praktiskt. Under del av året så förekommer arbete utomhus.
Du ska ha en tro på människan, se möjligheter och inte hinder. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och är van att kommunicera med människor i olika situationer och med olika bakgrund. För att lyckas i uppdraget söker vi en kreativ person med praktisk förmåga att inspirera och lära ut. Vi söker dig som har driv och engagemang att utveckla verksamheten tillsammans med övriga arbetskonsulenter.
Våra verksamheter drivs av arbetskonsulenter ihop med våra deltagare och du kommer att behöva vara med i verksamhetens samtliga delar. Det innebär också att du är med och arbetar för att vi ska ha en god och säker arbetsmiljö. Du har kännedom om samverkande myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen och deras sätt att arbeta.
Vidare kan du arbeta självständigt så väl som att du är van att jobba i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav då transporter ingår i tjänsten. Övrig information
Tjänsterna är tillsvidaretjänster
Intervjuer och urval kan komma att ske löpande.
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/43". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Lärande och stöd Kontakt
Johan Hellström, enhetschef 0570-81731
9798452