Arbetskonsulent, LSS - Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, LSS, Daglig verksamhet - Administratörsjobb i Trelleborg

Prenumerera på nya jobb hos Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, LSS, Daglig verksamhet

Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, LSS, Daglig verksamhet / Administratörsjobb / Trelleborg2020-08-26Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.ArbetsplatsenDaglig verksamhet i Trelleborg är en utvecklande arbetsplats för många personer med skiftande förmågor och kompetens.Vi ger meningsfull sysselsättning till personer enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi är en arbetsplats för dig som vill vara med att utveckla stödet som ges i samverkan med den som har behovet. Tempot är högt och skratten är många, vi ser kompetensutveckling som en vardaglig del av verksamheten, sällan som en enskild händelse. Välkommen till oss!2020-08-26Som arbetskonsulent har du ett stort ansvarsområde och arbetar nära arbetsmarknaden där du anordnar platser till och stödjer de deltagare som arbetar på enskild placering (praktikplatser). Du arbetar nära stödassistenter och stödpedagoger. I dina arbetsuppgifter ingår att kartlägga, vägleda och stödja deltagaren i deras dagliga sysselsättning på den enskilda placeringen, men också att finnas som ett handledande stöd till dina kollegor. Du kommer även vara delaktig i verksamhetsutvecklingen av enhetens uppdrag.Deltagarens integration på arbetsmarknaden är en viktig del av ditt arbete. Genom regelbundna besök på arbetsplatserna arbetar du med att bibehålla eller utveckla deltagarnas förmågor.I din roll som arbetskonsulent arbetar du med att uppsöka och ta kontakt med nya arbetsplatser utifrån deltagarnas behov, intresse, önskemål och resurser.Du kommer även vara en del av den grupp som arbetar med personer med högfungerande autism där stödinsatser sker både individuellt och i grupp och varierar efter behov och önskemål.Arbetet kräver att du är självständig, trygg och ödmjuk och har lätt för att samverka med andra funktioner i samhället som är av betydelse för den enskilda deltagaren.Du ska ha kandidatexamen inom det beteendevetenskapliga området samt erfarenhet och intresse av att arbeta med människor med funktionshinder, utifrån deras varierande och individuella behov.Du ska ha minst ett års erfarenhet av att arbeta inom LSS. Du kan arbeta såväl i team som självständigt och tar ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter på ett lösningsfokuserat sätt.Det är ett krav att du är väl insatt i relevant lagstiftning samt har god kunskap om dokumentation. Det är ett krav att du har god kännedom om det svenska samhällets uppbyggnad utifrån olika aktörers ansvarsområden som är relevanta för brukarna.Du ska ha en social förmåga och kunna anpassa dig utifrån olika situationer och förutsättningar. Hot och våld kan uppstå, vilket gör att du i ditt uppdrag, förväntas kunna arbeta lågaffektivt och anpassa ditt förhållningssätt utifrån brukarens behov och problematik.B-körkort för manuellväxlad bil samt tillgång till egen bil är ett krav.Det är meriterande om du tidigare har arbetat utifrån supported employment, har kunskap kring MI, neuropsykiatri och lågaffektivt bemötande.Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Heltid måndag-fredag 100%, visstidsanställning under ordinarie personals frånvaro, planerad till oktober 2021 med eventuell förläggning.Snarast under överenskommelse / under andra halvan av oktober.Emelie Erlich, enhetschef LSS, daglig verksamhet, telefonnummer 0410-73 43 98, 073-442 26 81.Fackliga kontakter:Sista ansökningsdag2020-09-08 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 2020-10 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, LSS, Daglig verksamhet5333965