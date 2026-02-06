Arbetshandledare till Individkraft Långedrag (LSS)
Cruitive AB / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cruitive AB i Göteborg
, Alingsås
, Trollhättan
, Sävsjö
, Mjölby
eller i hela Sverige
Individkraft Långedrag är en daglig verksamhet (LSS) med 70 platser som präglas av kreativitet, delaktighet och trygghet. Här får varje stödberättigad medborgare möjlighet att växa och utvecklas på sina egna premisser! Vi erbjuder ett brett utbud av handledda aktiviteter inom musik, hantverk, gaming, media, friskvård och arbetsinriktade insatser, alltid med självbestämmande i fokus.
Vi söker dig som är stödassistent, stödpedagog eller har högskoleutbildning inom funktionsnedsättningar och samhälle, socialt arbete eller arbetsterapi och som trivs i en kreativ och öppen miljö. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är trygg i ditt professionella utförande.
Du motiveras av att se människor utvecklas och av att skapa inkluderande miljöer där varje deltagare får rätt förutsättningar att lyckas. Du är prestigelös, lösningsorienterad och trivs med att få saker att fungera i praktiken, samtidigt som du ser värdet av ett nära samarbete i teamet. Med din analytiska förmåga bidrar du till att utveckla en verksamhet som möter både dagens och morgondagens behov inom daglig verksamhet. Erfarenhet eller intresse för datorspel, träning, musik eller hantverk är ett stort plus!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handleda deltagare i dagliga aktiviteter, både individuellt och i grupp. Tillsammans med kollegor utvecklar du arbetssätt och pedagogiska metoder med fokus på lågaffektivt bemötande, AKK, tydliggörande pedagogik och positiv rapportering. Du samarbetar dagligen med chef, arbetsterapeut, socionom, arbetshandledare och deltagare för att omsätta LSS-lagens intentioner i praktiken och säkerställa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag.
Heltid, 40 h/vecka
Arbetstid 08:00 till 17:00, arbetspass mellan 10-18:30 kan förekomma vid behov. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cruitive AB
(org.nr 559166-2159) Arbetsplats
Individkraft Långedrag LSS Kontakt
Linda Kreuzinger linda.kreuzinger@individkraft.se Jobbnummer
9729294