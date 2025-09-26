Arbetshandledare dagligverksamhet LSS
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Gnesta Visa alla behandlingsassistentjobb i Gnesta
2025-09-26
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Socialförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Sambas dagligaverksamhet LSS inriktar sig på att stötta personer med funktionsnedsättning som är i behov av mycket stöd. Verksamheten är mycket strukturerad. Som arbetshandledare kommer du att stödja brukare i deras dagliga sysselsättning och arbeta utifrån att möjliggöra meningsfulla och stimulerande aktiviteter så som kommunikationsträning, sinnesstimulans, laga mat, lyssna och spela musik, promenera med mera.Kvalifikationer
Du har:
• kunskap och gedigen erfarenhet kring målgruppen
• relevant pedagogisk och eller omsorgsinriktad utbildning
• kunskap om AKK, TP och lågaffektivt bemötande
• goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
• du behöver ha ett strukturerat, stabilt och flexibelt förhållningssätt och ha ett stort tålamod
• som person är du lugn, trygg, insiktsfull och har förmåga att skapa goda relationer
• social dokumentation ingår
• körkort är ett krav
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1388257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Hanna-Leena Sandberg Hanna-Leena.Sandberg@gnesta.se 0158275639 Jobbnummer
9528117