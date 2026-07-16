Arbetshandledare
Vårgårda kommun, Socialtjänsten / Socialsekreterarjobb / Vårgårda Visa alla socialsekreterarjobb i Vårgårda
2026-07-16
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Vårgårda kommun – här lyckas vi tillsammans!
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar invånarnas förväntningar. Med utgångspunkt i vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
I Vårgårda kommun arbetar vi tillsammans med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov. Vi vill vara en plats där drömmar kan bli verklighet, där trygghet och aktivitet går hand i hand och där alla kan känna sig hemma. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en kommun där det är gott att leva, bo och verka!
Som arbetshandledare tillhör du Arbetsmarknadsenheten och har din arbetsplats på Viaduct. Här arbetar du tillsammans med två andra arbetshandledare i en trygg och utvecklande miljö där ni stöttar deltagare att utveckla sina förmågor, stärka sitt självförtroende och ta nästa steg mot arbete eller studier.
Arbetet är varierat och sker inom flera praktiska verksamheter där du handleder deltagare utifrån deras individuella mål och förutsättningar. Exempel på arbetsområden är:
🌱 Växthuset – odling, plantering och skötsel i en grön miljö.
👩🍳 Köket – matlagning, bakning och köksarbete med fokus på samarbete och planering.
♻️ Returgården – återbruk, sortering och hållbarhet.
🪚 Snickeriet – praktiskt skapande, reparation och problemlösning.
🧵 Syateljén – sömnad, återbruk och textilt skapande.
Vi söker dig som vill kombinera praktiskt arbete med ett stort engagemang för människor och som motiveras av att se andra utvecklas.
Arbetsmarknadsenheten omfattar ekonomiskt bistånd, kommunal arbetsmarknadspolitik, flyktingmottagning, budget- och skuldrådgivning, Pre-rehab/Aktiv kraft samt daglig verksamhet enligt LSS.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som arbetshandledare arbetar du nära deltagarna i deras väg mot arbete eller studier. Du planerar, leder och följer upp arbetsuppgifter och aktiviteter samtidigt som du motiverar, vägleder och utvecklar deltagarnas arbetsförmåga.
Arbetet innebär att skapa en lärande miljö där deltagarna utvecklar både arbetslivskompetens och självständighet. Du arbetar pedagogiskt och individanpassat utifrån varje deltagares förutsättningar.
Du kommer att:
Arbetsandleda deltagare i praktiska arbetsuppgifter,
Motivera och coacha deltagare mot arbete eller studier,
Planera och strukturera det dagliga arbetet,
Följa upp deltagarnas utveckling och progression,
Dokumentera och arbeta i digitala verksamhetssystem,
Samverka med arbetsmarknadshandläggare, socialsekreterare och andra professioner,
Bidra till att utveckla verksamhetens arbetssätt och processer.
Vi arbetar processorienterat där deltagarens väg genom verksamheten står i centrum. Det innebär att du tillsammans med kollegor tar ansvar för hela processen och bidrar till ett nära samarbete mellan olika funktioner.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning, gärna högskole- eller universitetsutbildning
Erfarenhet av att arbeta som arbetsledare eller motsvarande inom praktisk verksamhet,
Erfarenhet av praktiskt arbete, exempelvis inom snickeri, växthus, kök, återbruk/sortering/hållbarhet,
Erfarenhet av att arbeta med människor med olika behov, förutsättningar samt olika kulturer och språkbakgrunder
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Mycket god datorvana,
Mycket god förmåga att dokumentera och använda digitala verktyg,
Erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt,
Erfarenhet av att arbeta pedagogiskt och coachande/motiverande arbetssätt,
Erfarenhet av att arbete med arbetsmarknadspolitisk insatser,
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy, samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast möjligt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
För att säkerställa en rättvis och kvalitetssäkrad rekrytering kommer slutkandidater att genomföra ett arbetspsykologiskt personlighetstest (JobMatch Talent) som utgör en del av den samlade bedömningen.
Till vissa av kommunens tjänster krävs det ett utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning kan ske. Vi kommer därför efterfråga detta av dig som erbjuds anställning hos oss i Vårgårda Kommun. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Urvalsarbetet sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336717". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda Kommun
(org.nr 212000-1454)
Kungsgatan 45 (visa karta
)
447 80 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Fatha Hassan fatha.hassan@vargarda.se +46460322600504 Jobbnummer
10004696