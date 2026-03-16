Arbetshandledare
Köpings kommun, Daglig verksamhet / Vårdarjobb / Köping Visa alla vårdarjobb i Köping
2026-03-16
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, Daglig verksamhet i Köping
Inom daglig verksamhet arbetar vi utifrån det beslut som den enskilde har beviljats av handläggaren. Målet med daglig verksamhet är att erbjuda meningsfull sysselsättning. Genomförandeplanen talar om vilket stöd den enskilde behöver. Löpande dokumentation är en viktig del av arbetsuppgifterna. Som övergripande mål inom daglig verksamhet vill vi ge den enskilde ökad möjlighet till att röra på sig, såväl inomhus som utomhus. Målgruppen är vuxna personer med Autism/IF (intellektuell funktionsnedsättning).Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Allt arbete inom LSS ska utgå från den enskilde brukarens förutsättningar och syfta till att bibehålla/ utveckla brukarens färdigheter och möjligheter att vara delaktig i sin vardag och fritid. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Vi arbetar med brukaren i fokus och ett individuellt anpassat stöd och förhållningssätt, präglat av respekt, engagemang och nyfikenhet.
Du som vill arbeta inom LSS ska vara trygg i dig själv, ha ett tydligt uttryckssätt, vara tålmodig, flexibel, ansvarsfull, lyhörd för att känna av brukaren, du behöver kunna läsa av situationen du befinner dig i och anpassa ditt sätt att kommunicera och agera utifrån den brukare du möter.
Verksamheten kommer att utgå ifrån individens behov. Aktiviteter och arbetsuppgifter planeras och genomförs tillsammans med deltagare för att främja delaktighet.
Vi söker en arbetshandledare till vård- och omsorgs kris-/beredskapslager. Uppdraget innebär praktiskt lagerarbete, omsättning och materialflöden.
I arbetet ingår även att inventera, beställa, materialregistrera och lager styra i digitala system.
Du kommer att handleda och arbeta tillsammans med arbetstagare i uppgifter såsom plock, pack, sortering, lättare lastning och leveranser till olika verksamheter med mindre buss.Kvalifikationer
Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. God grundfysik krävs då arbete sker stående, gående och innebär lättare lyft.
* Erfarenheter av arbete med personer med IF/Autism.
* Erfarenhet av lagerarbete, materialflöden och hantering av pallyftare/pirra.
* Utifrån kravet på att föra social dokumentation behöver du ha god datavana och förmåga att uttrycka dig tydligt och klart på svenska i skrift
* Körkort och vana att köra mindre buss.
* Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
* God samarbetsförmåga och trygghet i att handleda andra.
* Förmåga att skapa en tydlig och trygg arbetsmiljö som främjar delaktighet och utveckling.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings kommun
(org.nr 212000-2114) Arbetsplats
Köpings kommun, Daglig verksamhet Kontakt
Enhetschef
Sami Luiro sami.luiro@koping.se 022125693 Jobbnummer
9799871