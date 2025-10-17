Arbetshandledare
2025-10-17
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi på daglig verksamhet i Natur och Service behöver just nu förstärka vårt team med ytterligare arbetshandledare. Har du erfarenhet av omsorg, omvårdnad och/eller pedagogiskt arbete? Gillar du att stötta människor till ett meningsfullt liv, att arbeta tillsammans i natur och med serviceuppgifter, och att ha ett jobb som gör skillnad? Då kan du vara den vi söker!
Natur och service har drygt 200 deltagare fördelat i drygt 25 olika verksamheter. Våra brukare kommer till daglig verksamhet för att få byta miljö och få meningsfull sysselsättning. Några av våra verksamheter utför enklare arbetsuppgifter. Deltagarna kan ha stora stödbehov och/eller utmanande beteenden. Kommunikation kan ske genom tal eller att vi använder olika stödhjälpmedel för kommunikation såsom bildstöd, tecken som stöd, kroppsspråk. Vissa av brukarna klarar av matsituation och toalettbesök själva medan andra behöver stöd och hjälp för att hantera det. Vi arbetar hälsofrämjande och vi har tillgång till fordon som möjliggör utflykter utanför verksamheten.
För att arbeta hos oss krävs att du är intresserad och lyhörd för deltagares behov och har stort engagemang i att tillsammans med övrig personal skapa en bra dag för våra deltagare!
Vi söker nu 2 arbetshandledare till grupper inom Natur och Service.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom arbetshandledare ingår det att ge individuellt stöd och service i enlighet med lag om stöd och service (LSS) till verksamhetens deltagare utifrån biståndsbeslut. Du kommer att arbeta med personer som har fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar och i ditt arbete ingår rollen som kontaktman, vilket innebär att du ska agera för god kvalitet och måluppfyllelse enligt beställning, genomförandeplan och styrdokument samt aktivt hålla kontakt med och stötta anhöriga.
Vi skapar en trygg och stödjande miljö där deltagare kan leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv utifrån deras egna förutsättningar och behov.Övriga uppgifter som ingår i rollen: * genomföra aktiviteter med deltagare både i grupp och enskilt * ge stöd och hjälp vid matintag och toalettbesök vid behov * samarbeta med övrig personal * framföra bilar och minibussar med deltagare vid behov * genomföra dokumentation enligt lagkrav i Lifecare.
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad undersköterska alternativt har läst barn och fritidsprogrammet. Vi ser gärna att du har pedagogiska utbildningar eller utbildning inom kommunikation, till exempel AKK. Du behöver ha B körkort för manuell bil, samt goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.
En förutsättning för arbetet är att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor som har funktionsvariationer. Har du en vidareutbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant område så är det meriterande
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt, samt att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jennie Skans Holm, verksamhetschef, 018-727 72 64
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd
Verksamhetschef
Jennie Skans Holm 018-727 72 64
