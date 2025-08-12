Arbeta som personlig assistent hos våra kunder i Kungsbacka!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka
Så här kan en dag se ut:
Arbetsuppgifterna för dagen kan variera beroende på vilken kund du arbetar hos. Hos en kund kanske du är med på ridning eller kör, hos en annan kund kanske du är behjälplig med hushålls- och trädgårdssysslor mm. Det ser helt enkelt olika ut beroende på vem du för dagen arbetar hos.
Hos flera av våra kunder innebär arbetsuppgifterna bl.a. personlig omvårdnad, handräckning, förflyttningar och hushållsbestyr.
Vem är du?
Egenskaper som brukar vara positiva i assistansyrket är: lyhörd, engagerad och flexibel. Tidigare erfarenhet av personlig assistans är inget krav, utan personkemin och viljan är desto viktigare. Det är fördel om du har körkort, det är dock inget krav.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker både personer som vill arbeta på rullande schemarad och vikarier.
Arbetstiderna kan vara både dag, kväll och/eller natt.
Tillträde så snart som möjlig för bredvidgång/introduktion.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med din assistansansvarig.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen med din ansökan! Mejla din ansökan till jonna.ankarhem@passal.se
.
Ansvarig rekryterare: Jonna Ankarhem
