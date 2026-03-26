Sweden Arabian Stud AB / Djuruppfödarjobb / Uddevalla
2026-03-26


Visa alla djuruppfödarjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sweden Arabian Stud AB i Uddevalla

Arabhästtränare sökes - Sweden Arabian Stud, Uddevalla

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Vi på Sweden Arabian Stud söker nu en erfaren Arabhästtränare till vår verksamhet. Vi föder upp Arabhästar för utställning och söker därför dig som har tidigare erfarenhet av träning och förberedelse av Arabhästar för show.
Vi ser det som mycket viktigt att du kan uppvisa goda referenser från tidigare träningsstall eller arbetsgivare.

Dina arbetsuppgifter
Träna och förbereda Arabhästar inför utställningar och tävlingar
Visa hästar vid hand vid tävlingar samt vid kundbesök på gården
Hingsthantering och fölhantering
Arabhäst klippning och utställningsförberedelser
Skötsel av Arabhästarna på stuteriet

Kvalifikationer (krav)
Erfarenhet av Arabhästträning
Erfarenhet av Arabhästutställningar
Referenser från tidigare arbete/träningsstall
Goda kunskaper i engelska.

Meriterande
B-körkort

Dina personliga egenskaper
Du är lugn, ansvarstagande och har god hästkänsla. Du trivs med att arbeta i team och bidrar till en god sammanhållning på arbetsplatsen.

Om företaget
Vi bedriver en seriös uppfödning av Arabhästar med fokus på kvalitet och framgång inom Arabutställning. Hos oss får du arbeta i en professionell och engagerad miljö.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Enbart mejl.
E-post: swedenarabians@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arabhästränare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sweden Arabian Stud AB (org.nr 556876-9029)
Gustavsberg 250 (visa karta)
451 91  UDDEVALLA

Kontakt
Joakim Ohlsson
swedenarabians@gmail.com
0760265841

Jobbnummer
9822183

Prenumerera på jobb från Sweden Arabian Stud AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sweden Arabian Stud AB: