Är du vår valombudsperson?
Vänsterpartiet Fyrbodal / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2025-12-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänsterpartiet Fyrbodal i Uddevalla
Vill du vara med och arbeta för att byta ut regeringen mot en vänsterregering? Drivs du av visionen om ett bättre, mer jämlikt samhälle, och motiveras av att skapa förändring tillsammans med andra? Vill du arbeta i en politisk miljö och verka för att Vänsterpartiets politik får större genomslagskraft? Då är detta en roll för dig!
Vi söker nu en av de viktigaste funktionerna för Vänsterpartiets valrörelse i Fyrbodal; en valombudsperson som tillsammans med vår ordinarie ombudsperson, valledningsgruppen och distriktsstyrelsen kommer att ansvara för att planera, organisera och genomföra Vänsterpartiet Fyrbodals valrörelse 2026. Du kommer att samarbeta med andra ombudspersoner och politiska sekreterare hos Vänsterpartiet Västra Götaland och i Ung Vänster, och med våra 14 partiföreningar i Fyrbodal.
I början av din tjänst kommer du att arbeta mer strategiskt och planerande, för att längre in i valrörelsen arbeta betydligt mer "hands on". För att trivas i rollen behöver du vara en god organisatör och strateg, vara självgående, pålitlig och ha stor initiativförmåga, samtidigt som du är en lagspelare som gillar att samarbeta med andra och förstår vikten av att förankra beslut. Du är bra på att motivera andra människor och har lätt för att prata med folk. Eftersom du kommer att vara en nyckelperson i valrörelsen måste du klara av att ha många processer igång samtidigt. Du är flexibel och kreativ.
Du bör sympatisera med och ha god kännedom om Vänsterpartiet. Erfarenhet från politiska uppdrag eller engagemang inom partiet eller närliggande organisationer är meriterande och värderas högt. Även personlig lämplighet väger tungt.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Planera och organisera aktiviteter i Vänsterpartiets valrörelse i Fyrbodal, t ex affischering, dörrknackning, torgdagar, debatter, flygbladsutdelning. Detta utifrån den planering som görs av distriktsstyrelsen och/eller en eventuell valledning.
Entusiasmera partiföreningarnas medlemmar till att delta i aktiviteterna, och till att själva planera och genomföra aktiviteter.
Själv delta i en del av aktiviteterna.
Digital kommunikation på Vänsterpartiet Fyrbodals sociala medier och hemsida, och ge stöd till partiföreningarna i deras digitala kommunikation.
Stötta och bistå valledningen i sitt arbete.Kvalifikationer
B-körkort
Kunskaper i digital kommunikation
Bra på att organisera
Strukturerad
Lagspelare
Självgående
Meriterande
Tillgång till bil
Erfarenhet från styrelsearbete eller arbete inom Vänsterpartiet eller närliggande organisation
Erfarenhet av att arbeta med organisationsverktyget Zetkin
Anställningsvillkor
Visstidsanställning, från och med 2026-03-01 till och med 2026-10-31. Möjlighet till kortare förlängning kan finnas.
Tjänsten är på 75%, vilket innebär 28 timmar/vecka.
Kvälls- och helgarbete är vanligt förekommande.
Anställningen har målstyrd arbetstid vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att i dialog med arbetsgivaren förlägga din arbetstid utifrån vad som passar dig, så länge det fungerar med verksamhetens krav och behov.
Lön enligt lönetrappa för politisk sekreterare i gällande kollektivavtal, som är Folkrörelseavtalet tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund.
Friskvårdsförmåner så som friskvårdstimme och friskvårdsbidrag finns.
Ditt arbete kommer att utgå från vårt kontor i Uddevalla, men mycket arbete sker på resande fot ute i Fyrbodal. Du kommer att ha möjlighet att arbeta hemifrån i viss utsträckning, i dialog med arbetsgivaren.
Ansökningstid
Maila din ansökan med personligt brev och CV senast den 2026-01-31 till fyrbodal@vansterpartiet.se
och märk den "Ansökan Valombudsperson 2026" samt ditt namn.
Urval kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: fyrbodal@vansterpartiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Valombudsperson 2026" + namn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänsterpartiet Fyrbodal
Junogatan 8 (visa karta
)
451 42 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9664703