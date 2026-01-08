Är du vår nya programledare?
2026-01-08
På On Air Gameshows erbjuder vi upplevelsen att få vara med i en riktig tv-sänd Gameshow, fast utan pressen från kamerorna. Vi tar emot företags- såväl som privata grupper på 6- 45 personer och vi erbjuder shower på både svenska och engelska.
Vi söker nu nya programledare till våra två studios på Övre Husargatan i Göteborg. Ett perfekt extrajobb upptill studier eller annat jobb.
Som programledare är det du som håller i showen, presenterar tävlingarna, ställer frågorna och skapar stämningen för de tävlande. Det är även du som sköter tekniken under showen.
Tjänsten är behovsbaserad och vi söker dig som kan arbeta 2 lördagar per månad, dag- och kvällstid, samt några vardagskvällar utöver det. Ett normalt arbetspass ligger på ca 3- 7 timmar. Tidigare scenerfarenhet (tex. konferencier, moderator, stand up) är meriterande.
Ingångslön 180 kr/h.
On Air har kollektivavtal, Gröna Riksen.
Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan, ihop med cv och personligt brev till anton.nasslin@onairgameshows.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Mejla CV+personligt brev
E-post: anton.nasslin@onairgameshows.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Programledare".
(org.nr 556790-7893)
Övre Husargatan 14
413 14 GÖTEBORG
On Air
Teamleader - Programledare
Anton Nässlin anton.nasslin@onairgameshows.com
9674507