Är du vår nästa vägspeditör?
2025-12-13
Publiceringsdatum2025-12-13Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet inom spedition/transport och är på jakt efter din nästa utmaning? Vill du arbeta på en arbetsplats där det är högt i tak och en härlig gemenskap? Isåfall ska du läsa vidare! Vi söker nu en vägspeditör. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter där du bland annat kommer att boka transporter, ha daglig kontakt med kunder och transportörer samt agera "spindeln i nätet" och hantera avvikelser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Boka, schemalägga, registrera, planera och optimera transporter.
• Erbjuda högklassig service och support mot transportörer, utländska samarbetspartners och kunder.
• Avisera kunder - boka slottider och utföra leveransbekräftelser i de olika kundernas system.
• Arbeta med resultatuppföljning och hantera avvikelser.
• Hantera olika dokument såsom leverantörsfakturor, ADR-dokument och CMR
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid Profil
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad, som kan hantera snabba förändringar utan att tappa kvalitet i ett högt tempo. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra i ett starkt team.
Profil:
• Minst 1-3 års erfarenhet av arbete som speditör.
• Mycket god systemvana och trygg i att arbeta i olika affärs- och transportsystem.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av RORO-trafik
Stämmer detta in på dig och din profil? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
Kontakt
Frida Stenlund frida.stenlund@posti.com
