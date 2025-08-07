Är du Dogmans redovisningschef?
Vi söker en Redovisningschef som vill bli en del av Dogmans härliga finansteam!
I denna roll leder du redovisnings teamet, bestående av fem medarbetare, och rapporterar direkt till vår CFO. Som Redovisningschef får du möjlighet att utveckla och förbättra våra processer för finansiell rapportering. Du ansvarar för hela koncernredovisningen och förväntas ha bred erfarenhet av alla delar inom redovisning.
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö, är snabbfotad, och gillar att arbeta i ett bolag där utveckling och förändring är en naturlig del av vardagen. Har du en passion för redovisning och motiveras av att driva förbättringar i arbetsflödet? Mår du bra av att leda och skapa engagemang hos andra? Då tycker vi att du ska bli en del av vårt team!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och ansvara för den dagliga driften av redovisnings avdelningen, inklusive personalansvar
• Övergripande ansvar för koncernens konsolidering och rapportering
• Säkerställa korrekta och tidsenliga månads-och årsbokslut samt hög kvalitet i den interna rapporteringen
• Utveckla Dogman Groups redovisningsprocesser, policys och principer tillsammans med vår CFO
• Ansvara för redovisningsförbättringar kopplade till vårt ERP-och tillhörande system
• Övergripande ansvar för efterlevnad och regelverk kopplat till redovisning, moms och skatt
• Hantera externa kontakter, såsom revisorer och skattemyndigheter både i Sverige och internationellt
• Assistera i den löpande ekonomiska hanteringen och redovisningen vid behov
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i Microsoft Dynamics 365 Business Central
• Tidigare erfarenhet av koncernredovisning eller redovisning i ett Skandinaviskt bolag
Vi söker dig som
• Har en akademisk examen inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
• Har erfarenhet av koncernredovisning och är van vid månadsbokslut, årsredovisningar, och andra förekommande uppgifter inom en koncern
• Har arbetat med redovisning i ett svenskbaserat bolag (inklusive svenska moms- och skatteregler)
• Är en stark ledare med förmågan att coacha och motivera teammedlemmar
• Har goda kunskaper i Excel
• Har utmärkta kunskaper inom redovisning från A-Ö, inklusive ränteberäkningar, bokslutsdispositioner, samt skattedeklarationer
Vem är du?
Du är strukturerad och målinriktad, och du gör alltid ditt bästa för att slutföra projekt och hålla deadlines. Du är en positiv lagspelare med förmågan att kommunicera förväntningar och information på ett pedagogiskt sätt, samtidigt som du lyssnar på andras perspektiv.
Du är en prestigelös och omtänksam ledare som stöttar ditt team i deras dagliga arbete. Du är flexibel, anpassningsbar och trivs i en snabb föränderlig miljö. Vi tror att du har ett proaktivt mindset och inte är rädd för att ifrågasätta processer samt driva förändringsinitiativ
Du leder, motiverar och skapar delaktighet hos dina medarbetare samtidigt som du är prestigelös och sträcker ut en hjälpande hand när det behövs. Du har stor fördel av att du är flexibel, förtroendeingivande, strukturerad och noggrann.
Att vara professionell i din yrkesroll är något du värderar högt och du har en framåtanda som gör att du gärna lär dig nya saker. Du tycker även det är roligt att jobba i ett företag med högt tempo och tydliga mål.
Arbetsuppgifterna är omväxlande, spännande och utvecklande samtidigt som du kommer att få stor frihet att utveckla arbetet inom ekonomiavdelningen för att uppnå ett optimalt arbetsflöde.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Anställningsgrad: 100%
Placeringsort: Åstorp
Tillträde: Efter överenskommelse. Dock senast höst 2025.Publiceringsdatum2025-08-07Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Är du den vi söker, eller känner du någon som är det? Du ansöker genom att klicka på "Ansök tjänst" och bifoga ditt CV och ansökan.
Vi arbetar löpande med ansökningarna och urvalet av kandidater för intervju.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Simon Andersson, (CFO) simon.andersson@dogman.se
Välkommen med din ansökan
Ansök redan idag, vi ser fram emot din ansökan!
Vad erbjuder vi?
Förutom att erbjuda en spännande tjänst i ett växande bolag erbjuder vi en arbetsplats med nästan lika många hundar som människor, vilket enligt forskning gör oss både lyckligare och mer avslappnade.
Några av våra medarbetare beskriver oss såhär.
" förmåner till anställda, en grym laganda och arbetsplatskultur samt mycket goda utvecklingsmöjligheter till de som visar framfötterna är några nyckelord som beskriver varför Dogman är en av de mest generösa arbetsplatser jag kommit i kontakt med."
"Vi arbetar i en intressant bransch där man kan påverka utgången på företagets resultat genom det arbete vi dagligen gör. Engagerade och dedikerade medarbetare!"
"Jag tycker att man i organisationen hela tiden jobbar för utveckling och förbättring. En arbetsplats som inte bara anställer folk för att arbeta utan för att utvecklas och få vara med att bidra. Och inte nog med det, fantastiska och extremt kunniga människor på alla olika positioner. En RIKTIGT bra arbetsplats."
Om Dogman
AB Dogman är idag Nordens ledande aktör inom husdjurs tillbehör och importerar, distribuerar och marknadsför produkter inom husdjurs segmentet samt för häst och ryttare. Vi utvecklar vårt sortiment inom våra varumärken Dogman och Jacson med visionen att skapa det "Bästa valet för bästa vännen".
Dogman finns idag representerat med företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Spanien. I september 2017 köpte Dogman sina första butiker för att starta en egen butikskedja Dogman & Friends. Idag har vi ca 50 butiker i Sverige, Norge, Finland & Spanien. Under sommaren 2019 lanserade vi e-handel under eget varumärke. 2019 omsatte Dogman-gruppen cirka 400 MSEK. Dogman grundades 1965 och har sedan 2006 ägts av BrA Invest. Vårt team består av cirka 350 personer globalt, varav ca 45 personer arbetar på vårt huvudkontor i Åstorp. Så ansöker du
