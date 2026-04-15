Applikationsspecialist Finance
2026-04-15
Här kliver du in i ett team där systemen är nära verksamheten och där din kompetens märks direkt i vardagen. Du jobbar med Unit4 i en miljö som är stabil men långt ifrån stillastående. Det händer saker hela tiden. Nya behov, nya lösningar och nya sätt att jobba.
Du är med och tar Coor vidare i övergången till SaaS. Det handlar inte bara om teknik, utan om att förstå processer, se vad som fungerar och vad som kan bli bättre. Ibland är det tydligt. Ibland är det i gråzonen som du gör störst skillnad.
Vi erbjuder digHär får du en roll där du både får trygghet och variation. Du blir en del av ett team med djup kompetens och stark sammanhållning, där man hjälper varandra och delar kunskap i vardagen.
Det innebär bland annat att du:
Får vara med och driva övergången till en modern SaaS-lösning
Arbetar nära verksamheten där IT och affär flyter ihop
Blir del av ett erfaret team med hög trivsel och låg personalomsättning
Har flexibilitet i vardagen med hybridarbete
Får stabila villkor med 30 dagars semester, friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning
Det här gör du hos ossDu arbetar operativt mellan utveckling, förbättring och support. Ibland i projektform, ibland i löpande arbete. Du är nära verksamheten, involverad i det dagliga arbetet och med där det händer - samtidigt som du är med och påverkar riktningen framåt.
Du kommer att:
Driva utvecklingen av Unit4 i linje med Coors SaaS-strategi
Arbeta med systemförändringar från idé och design till färdig lösning
Samarbeta tätt med ekonomi och Business Support för att förbättra processer
Delta i projekt med fokus på funktionella och tekniska tester
Bidra som 3rd line-support vid mer komplexa ärenden
Vara med och utforska nya API:er och integrationsmöjligheter
Ditt team och arbetsplatsDu tillhör ett team inom IT Business Solutions med fokus på finansiella system. Gruppen består av specialister med olika styrkor och personligheter. Här finns både djup expertis och en vilja att utvecklas tillsammans. Teamet sitter nära verksamheten och jobbar tätt ihop. När ni är på plats märks det. Samtalen är snabba, idéer fångas upp direkt och testas i stunden. Det gör att man snabbt ser vad som fungerar och kommer vidare.
Mer om digDu har jobbat några år med Unit4 och känner dig trygg i hur systemen hänger ihop med verksamheten. Kanske har du varit systemförvaltare, konsult eller jobbat nära ekonomi i en organisation. Du gillar att förstå hur saker fungerar i praktiken. Inte bara i systemet, utan i verkligheten runt omkring.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av Unit4
Har en analytisk ådra och tycker om att lösa problem
Trivs i samarbetet med verksamheten och kan översätta behov till lösningar
Är nyfiken på teknik och vill vara med på en SaaS-resa
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har du dessutom en bakgrund inom ekonomi eller ett intresse för systemteknik är det ett extra plus.
Om rollen
Omfattning: Permanent
Arbetsform: Heltid
Arbetstid: Hybrid
Start datum: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och genomför bakgrundskontroller på alla medarbetare i samband med anställning.
Övrig informationHar du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Miguel Olivares, miguel.olivares@adadigital.se
, 0700220566.
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via annonsen.
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och säljare i denna process.Vi ser fram emot din ansökan!
Coor is a leading provider of workplace services in the Nordics.We are present at thousands of workplaces across the region, making us experts in smart, safe, and sustainable working life.We take care of our customers' properties, cook food, clean, welcome guests, deliver mail, and design offices. In total, we offer more than 100 services as part of our mission - to create the happiest, healthiest and most prosperous workplace environments in the Nordic region.Together, we create value by performing, leading, and streamlining our customers' service operations, so they can focus on what they do best. We take care of the rest.
