Apparatskåpsmontör Assemblin Automation Skaraborg
2025-09-26
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
, Vara
, Skövde
, Mariestad
, Trollhättan
Vi behöver nu förstärka A-laget ytterligare. Vill du arbeta i en verksamhet som präglas av tillväxt och framtidstro? Då har vi ett bra erbjudande till dig!
Vi arbetar med allt ifrån förstudier, nyprojektering, om- och tillbyggnader, service och entreprenad inom industri- och fastighetsautomation. Vi erbjuder en spännande tjänst där du kommer bli en viktig del av en i verksamheten. Automationsfilialen i Lidköping består idag av ca 45 st projektledare, programmerare, scadaintegratörer, konstruktörer, styr/-automationselektriker och montörer. Vi hoppas inom den närmsta framtiden att kunna bli fler, detta för att nå den efterfrågan som nu och framåt finns!
Exempel på uppgifter:
Montering av apparatskåp och el-utrustningar i vår verkstad
Om och tilläggsarbeten i apparatskåp hos kund
Installationer på maskiner
Mindre felsökningar och serviceuppdrag
Assistans vid driftsättning
Vi söker
Vi söker dig som har utbildning inom el på minst gymnasienivå, du är antingen färdig elektriker eller söker en lärlingsanställning.
Du behöver ha kunskaper i att läsa och koppla efter el-schema, vara van vid monteringsarbete.
Vi värdesätter både din tekniska och sociala kompetens samt din samarbetsförmåga och nyfikenhet för teknik.
En förutsättning för tjänsten är körkortklass B.
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV och ett personligt brev senast 2025-10-30. Rekrytering sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
För att få veta mer om tjänsten kan du kontakta vår Verkstadsansvarig Peter Robertsson: Peter.Robertsson@assemblin.se
, 010-472 46 77 Alt. Filialchef Robert Borenfors Lindström på mailadress: Robert.Lindstrom@assemblin.se
.
Projektledare
Peter Robertsson peter.robertsson@assemblin.se 010- 472 46 77 Jobbnummer
