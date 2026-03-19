APL-samordnare
Movant AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Halmstad
2026-03-19
APL-samordnare till Arbetsmarknadsutbildning (Bygg och anläggning)
Vill du vara med och forma framtidens byggproffs?
Movant söker nu en engagerad APL-samordnare till vår Arbetsmarknadsutbildning inom träarbete, betong och anläggning!
Som APL-samordnare hos Movant har du en nyckelroll i att förverkliga vår vision "Från jobbdröm till drömjobb". Du skapar och utvecklar samarbeten med branschen och säkerställer att våra elever får APL-platser som leder till verklig anställningsbarhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från byggbranschen.
• Har ett etablerat branschnätverk eller en förmåga att bygga nya, hållbara kontakter.
• Trivs i en roll med mycket kommunikation, samverkan och relationsskapande.
• Är strukturerad och kan hålla samman många parallella kontakter och processer.
• Har god datavana och är trygg i att dokumentera och följa upp elevprogression och APL-mål.
• Har ett genuint engagemang för att hjälpa vuxna elever ta steget ut i arbetslivet.
Vad kommer du att göra?
Som APL-samordnare kommer du att:
• Hitta, utveckla och vårda samarbeten med företag inom trä, betong och anläggning.
• Matcha elever med rätt APL-platser och följa upp deras utveckling under praktikperioderna.
• Fungera som länken mellan utbildning och arbetsliv - och bidra till att utbildningen är relevant och branschnära.
• Samarbeta med våra yrkeslärare.
• Delta i planering, uppföljning och kvalitetssäkring av APL enligt styrdokument och uppdragsgivarens krav.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Du blir en del av ett engagerat team där elevens utveckling och branschens behov står i centrum.
Som APL-samordnare hos Movant får du:
• En viktig roll där du kombinerar branschkunskap med pedagogiskt stöd.
• Ett nära samarbete med både arbetsgivare och utbildningspersonal.
• Möjlighet att bidra till att vuxna elever tar steget mot en ny karriär i byggbranschen.
• Stöd, introduktion och interna utbildningar för att tryggt komma in i rollen.
Om Movant
Movant i Halmstad bedriver yrkesutbildning för vuxna och är experter på utbildningar som leder direkt till jobb. Vi är en del av AcadeMedia och arbetar ständigt med kvalitet, resultat och innovation för att bidra till en bättre framtid.
Praktisk information
• Plats: Halmstad
• Omfattning: Deltid ca 20%
• Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
För frågor om tjänsten, kontakta:
Rektor Viktoria Hassel - viktoria.hassel@movant.se
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Läs mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005)
Movant Jobbnummer
9807957