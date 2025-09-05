API Developer/Software Engineer
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
We are now looking for an API Developer/Software Engineer for the IKEA Knowledge Graph.
Core Technical Skills:
1. API Management & Design:
Strong experience with Azure API Management (APIM) (policies, transformations, versioning, security).
Proficiency in OpenAPI Specification design and documentation.
Knowledge of RESTful API best practices (resource modeling, error handling, pagination).
Experience with GraphQL APIs
2. Development & Testing:
Hands-on experience with Postman (collection creation, test automation, environment variables).
API mocking & contract-first development.
Familiarity with unit testing & integration testing of APIs.
3. Event-Driven & Streaming:
Good knowledge of Apache Kafka (topics, producers/consumers, event schema design, streaming APIs).
Experience integrating Kafka with microservices and APIs.
Understanding of event-driven architecture and real-time data pipelines.
4. CI/CD & DevOps:
Proficiency with GitHub Actions (or equivalent CI/CD tools).
API deployment automation (APIM, Function Apps, Containers, or Kubernetes).
Experience with infrastructure as code (IaC) (Optional but useful)
5. Security & Performance:
Understanding of OAuth2.0, OpenID Connect, JWT.
Knowledge of API Gateway security policies (rate limiting, throttling, IP restrictions).
Experience with performance monitoring and logging using Splunk, or APIM analytics.
6. Networking & Cloud:
Knowledge of Cloudflare for API routing, caching, and DDoS protection.
DNS, SSL/TLS, and API traffic management.
Semantic & Knowledge Graph Skills (Plus):
Understanding of semantic data modeling and knowledge graphs.
Familiarity with RDF, SPARQL, OWL.
Ability to design or query APIs exposing/consuming semantic graph data.
General Competencies:
Strong problem-solving & debugging skills.
Clear communication and ability to collaborate with cross-functional teams.
Ability to write clean, reusable, and well-documented code.
Experience in mentoring/junior developer support is a plus.
