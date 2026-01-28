Ansvarig för simskolan
2026-01-28
Vill du bli en del av en av Faluns största och bästa simföreningar? Vi är en av Faluns största idrottsförening och erbjuder våra medlemmar verksamhet med hög kvalitet från baddaren och simskola till simträning och tävlingsverksamhet på elitnivå - en förening du kan vara aktiv i hela livet!
Falu Simsällskap söker Nybörjaransvarig.Falu Simsällskap bedriver ett arbete för att främja simkunnighet, simsport, sprida kunskap i livräddning samt bedriva friskvård. Föreningen har ca. 900 medlemmar och är Dalarnas största simförening. Idag har vi två anställda och ca 35 ideella ledare inom de olika verksamheterna. Vi söker nu en Nybörjaransvarig som vill vara med och utveckla verksamheten vidare. I uppdraget ingår att leda vår simskola från simskola till simidrott. Din erfarenhet och en tydlig ledarstil är viktigt, du ska tillsammans med Kursteamet
skapa en inspirerande atmosfär och driva ett upplägg med syfte att uppnå klubbens långsiktiga målsättningar.
Vad innebär uppdraget som nybörjaransvarig?Som nybörjaransvarig ansvarar du för föreningens simskoleverksamhet. Du ska:
• Utveckla och leda simskoleverksaheten med målsättning att uppnå föreningens strategiska målsättningar
• Tillsammans med ansvariga inom de olika områden fortsätta att utveckla föreningens hela verksamhet
• Säkerställa att verksamheten planeras och genomförs på säsongsbasis
• Resultat- och budgetansvar för verksamheten
• Personalansvar för anställda och ideella inom simskolan
Som nybörjaransvarig rapporterar du till föreningens föreningsledare. Tillträde sker enligt överenskommelse och gärna under våren 2026. Tjänsten är på 50%.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med simskoleverksamhet i ledande position. Du är en positiv, handlingskraftig och resultatinriktad person. Som ledare är du både inspirerande och entusiasmerande och har förmågan att se varje anställd och ideell ledare och utveckla dessa.
Som person är det viktigt att du står upp för vår värdegrund. Vi tror på allas rätt att vara med och demokrati och delaktighet, du behöver därför vara lösningsorienterad för att skapa möjlighet för inkludering samt mån om att skapa högt engagemang hos både kollegor och ideella ledare.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att kunna leda.
Vad behöver du kunna?
• Stor kunskap om svensk simidrott och simning.
• Erfarenhet från simskoleverksamhet
• Erfarenhet från att leda med budget- och resultatansvar
• Erfarenhet av personalansvar.
• God administrativ förmåga
Varför ska du välja Falu Simsällskap? Vi erbjuder dig en spännande tjänst i Dalarnas bästa simförening. Du blir del av en professionell organisation där du ingår i ett team med hög kompetens och högt engagemang! Då vi tycker att kunskap är viktigt erbjuder vi dig löpande kompetensutveckling!
Ansökan Välkommen att skicka ansökan med CV och personligt brev till kansli@falusim.se
urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag den 22/2 2026. Har du frågor är du välkommen att kontakta Jens Antlöv på 070-641 75 41. För mera information om Falu Simsällskap besök http://www.falusim.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
skicka ansökan med CV och personligt brev till kansli@falusim.se
E-post: kansli@falusim.se Omfattning
